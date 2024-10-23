Почему сейчас — лучший момент брать ипотеку? Разбираемся с экспертами

Перед очередным заседанием Центробанка мы поговорили с экспертами рынка недвижимости об актуальном положении дел. Вместе нам удалось разобраться, почему именно сейчас — очень выгодный момент, чтобы брать ипотеку, а не откладывать её на потом.

Массовая льготная ипотека уже не вернётся

С 2020 года бурный рост рынка недвижимости во многом был обусловлен массовой льготной ипотекой. Ключевыми драйверами роста были программа господдержки и семейная ипотека, однако в июле 2024 года господдержка была прекращена. Те, кто следит за рынком недвижимости, ещё помнят околонулевые ставки 0,1% или даже 0,01% годовых.

При этом, были изменены условия семейной ипотеки. С прошедшего июля, по её условиям единственный ребёнок в семье должен быть не старше 6 лет, а в случае, если детей двое — они оба должны быть не старше 17 лет.

Ранее никого не удивляло, если одна семья или даже один покупатель брали несколько льготных ипотек, это никак не регулировалось. Однако теперь льготной программой можно воспользоваться лишь один раз, пока в семье не появится ещё один ребёнок. Эксперты отмечают, что даже появились ипотечные «доноры» — это когда в сделку ради получения семейной ипотеки включают знакомых с маленьким ребёнком подходящего возраста.

Главными причинами для радикального сокращения льготной ипотеки послужили высокая инфляция и ключевая ставка. Дело в том, что разницу между льготной и ключевой ставками банкам субсидирует государство, а с её ростом сильно увеличились и бюджетные расходы.

По словам экспертов, текущая денежно-кредитная политика Центробанка РФ прямо указывает на то, что возвращения к прежним условиям льготных программ не будет, наоборот, вероятно их дальнейшее ужесточение.

К примеру, уже сейчас нехватка лимитов по семейной ипотеке вынуждает банки прибегать к заградительному первоначальному взносу, на текущий момент он доходит до 50% от стоимости квартиры.

Ключевая ставка снизится, но не быстро

По ранним прогнозам крупного инвестиционного банка J.P. Morgan, снижение ключевой ставки в России должно было начаться уже во втором квартале 2024 года, а к концу года, она должна была составить 10%. Как показала реальность, этот прогноз был очень оптимистичным.

Сейчас уровень ключевой ставки составляет 19%. Скорее всего, уже на ближайшем заседании ЦБ 25 октября она будет повышена до 20-21%. Это повлечёт за собой новое увеличение ставок по рыночной ипотеке, в среднем она превысит 25% годовых.

Согласно прогнозу Центробанка РФ, по итогам 2024 года инфляция составит 6,5 — 7%. При этом уже на следующий год целевое значение инфляции составляет 4% и, чтобы его достичь, потребуется долгий период высокой ключевой ставки.

Вот какой прогноз делает ЦБ по средней ключевой ставке на ближайшие годы:

2025 — 14 — 16%;

2026 — 10 — 11%;

2027 — 7,5 — 8,5%.

Почему стоит брать ипотеку именно сейчас

Учитывая текущее состояние ипотечного рынка, девелоперы субсидируют ипотечную ставку, делая покупку квартиры выгоднее для покупателя. К примеру, в проектах «Стройпромсервис» действует субсидированная ставка — всего 4,1% годовых.

В отличие от большинства нынешних субсидий от девелоперов на рынке недвижимости, в проектах «Стройпромсервис» льготный период составляет не несколько лет, после чего кредит пришлось бы рефинансировать, а распространяется на весь срок ипотеки. При этом, первоначальный взнос составляет всего 20,1%.

Важно отметить, что субсидирование девелопер осуществляет за свой счёт, а не закладывает в стоимость квартиры клиента. Это означает, что квартира не станет дороже, несмотря на очень выгодную ипотечную ставку.

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