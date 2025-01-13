Почему больше половины россиян предпочитают хранить деньги в недвижимости? Разбираемся вместе с известным застройщиком

За прошедший год у россиян было достаточно поводов для беспокойства о сохранности своих сбережений. Инфляция, бесконечно растущая ключевая ставка и повышение цен на продукты многих заставили пересмотреть свои финансовые привычки и способы сохранения средств.

По результатам опроса аналитического центра НАФИ 56% россиян считают недвижимость самым надёжным способом сохранить сбережения. При этом банковским вкладам отдают предпочтение лишь 27%.

Наши соотечественники назвали несколько серьезных причин, почему предпочитают хранить деньги в бетоне.

1. Долгосрочные инвестиции против краткосрочной выгоды. Даже в условиях высоких ставок доход по вкладу не дает такой прибыли, как квартира. Например, только за последний год стоимость квадратного метра в новостройке выросла в 2,5 раза — с 64 до 171 тысячи за квадратный метр.

При этом цена на недвижимость растет постоянно и независимо от ключевой ставки. Чего не скажешь о банковских вкладах.

2. Недвижимость защищена лучше, чем вклад. При покупке квартиры в строящемся доме деньги хранятся на эскроу-счете, и застройщик получает их только после выдачи ключей. Банковские вклады тоже защищены, но только на 1,4 млн руб, в то время как эскроу-счет покрывает сумму до 10 млн руб.

Кроме того, многих пугают слухи о возможной заморозке вкладов. И хоть глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заверила россиян, что заморозка вкладов не рассматривается, у многих всё же остались опасения, что выдача денег по вкладам может быть ограничена.

В связи с повышением интереса к инвестированию в недвижимость многие застройщики стали создавать специальные программы и новые способы оплаты. Одним из наиболее популярных стала рассрочка.

Строительная компания Стройпромсервис предлагает приобрести квартиру для инвестиций в рассрочку от 25 000 руб\мес. Например, уютную студию в жилом квартале комфорт-класса Огни. Планировка хорошо зонирована: спальня выделена в отдельную комнату, прихожая тоже отделена от жилой зоны, а также в квартире есть большой балкон. Такую квартиру будет легко сдать в аренду по хорошей цене или перепродать с большой выгодой.

Ряд значимых преимуществ имеет не только квартира, но и сам ЖК. «Огни» строятся в районе с уже сложившейся богатой инфраструктурой, в шаговой доступности от гипермаркета Глобус. Рядом множество школ и детских садов, а также свой садик будет прямо во дворе жилого квартала.

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Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.