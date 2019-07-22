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10:06, 22 июля 2019 53

«По-царски». В «Пирогово» объявили скидки на новую выпечку с необычными начинками

«По-царски». В «Пирогово» объявили скидки на новую выпечку с необычными начинками

Компания «Пирогово», пожалуй, знакома всем рязанцам. Уже много лет вкусная и свежая выпечка этого бренда отличается высоким качеством и богатым ассортиментом.

Пироги с разнообразными начинками украшают семейные застолья, корпоративные праздники и просто дружеские посиделки.

Сегодня бренд «Пирогово» представляет новинки в лучших русских традициях выпечки. Это пироги «По-царски», которые отсылают нас во времена царских трапез и благородных обедов.

Сложные рецептуры, утонченный вкус и величественный вид. С такими пирогами любое застолье может претендовать на царскую трапезу.

Главной особенностью новинок стало тесто на опаре. Именно по такой технологии в старину пекли пироги, караваи, ватрушки и крендели.

Этот способ приготовления обеспечивает необычайно вкусное тесто, тающее во рту. А оригинальные начинки удивят даже гурманов.

Кулинары «Пирогово» с радостью возрождают русские традиции и представляют рязанцам три новых пирога «По-царски»:

  • пирог «Адмиралтейский» с семгой и шпинатом — вкус нежной и сочной семги оттеняют мягкий сыр маскарпоне и припущенный шпинат, начинка укладывается слоями;
  • пирог «Царский» с телятиной и черносливом — необычное сочетание томленой с черносливом телятины с пряным тимьяном;
  • пирог «Вишневый сад» — яркий вкус натуральной кисло-сладкой вишни дополняют нежные сливки.

Чтобы рязанцы скорее оценили новинки, с 22 июля по 11 августа будет проходить акция: «Царские недели в Пирогово». Скидка 15% будет на определенный пирог недели.*

С 22 по 28 июля — скидка 15% на пирог «Царский» с телятиной и черносливом, с 29 июля по 4 августа — скидка 15% на пирог «Адмиралтейский» с семгой и шпинатом, с 5 по 11 августа —скидка 15% на пирог «Вишневый сад».

*Акция действует при осуществлении заказа через сайт «Пирогово», не суммируется с действующими скидками и акциями.

Кстати, подписчики страницы «Пирогово» в соцсетях не только первыми узнают о новинках и акциях бренда, но имеют возможность получать призы. Выиграть пирог легко — просто фотографируйте продукцию и выкладывайте фото с хештегом #конкурсотпирогово и отмечайте аккаунт @izpirogovo.ru.

Также стартовал еженедельный конкурс на самого активного подписчика группы «Пирогово» «ВКонтакте» по количеству лайков и репостов.

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