«По-царски». В «Пирогово» объявили скидки на новую выпечку с необычными начинками

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Компания «Пирогово», пожалуй, знакома всем рязанцам. Уже много лет вкусная и свежая выпечка этого бренда отличается высоким качеством и богатым ассортиментом.
Пироги с разнообразными начинками украшают семейные застолья, корпоративные праздники и просто дружеские посиделки.
Сегодня бренд «Пирогово» представляет новинки в лучших русских традициях выпечки. Это пироги «По-царски», которые отсылают нас во времена царских трапез и благородных обедов.
Сложные рецептуры, утонченный вкус и величественный вид. С такими пирогами любое застолье может претендовать на царскую трапезу.
Главной особенностью новинок стало тесто на опаре. Именно по такой технологии в старину пекли пироги, караваи, ватрушки и крендели.
Этот способ приготовления обеспечивает необычайно вкусное тесто, тающее во рту. А оригинальные начинки удивят даже гурманов.
Кулинары «Пирогово» с радостью возрождают русские традиции и представляют рязанцам три новых пирога «По-царски»:
Чтобы рязанцы скорее оценили новинки, с 22 июля по 11 августа будет проходить акция: «Царские недели в Пирогово». Скидка 15% будет на определенный пирог недели.*
С 22 по 28 июля — скидка 15% на пирог «Царский» с телятиной и черносливом, с 29 июля по 4 августа — скидка 15% на пирог «Адмиралтейский» с семгой и шпинатом, с 5 по 11 августа —скидка 15% на пирог «Вишневый сад».
*Акция действует при осуществлении заказа через сайт «Пирогово», не суммируется с действующими скидками и акциями.
Кстати, подписчики страницы «Пирогово» в соцсетях не только первыми узнают о новинках и акциях бренда, но имеют возможность получать призы. Выиграть пирог легко — просто фотографируйте продукцию и выкладывайте фото с хештегом #конкурсотпирогово и отмечайте аккаунт @izpirogovo.ru.
Также стартовал еженедельный конкурс на самого активного подписчика группы «Пирогово» «ВКонтакте» по количеству лайков и репостов.
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