«Пиарщик в государственной структуре: вызовы, задачи, инструменты и методики работы». Такой мастер-класс проведет советник руководителя по связям с общественностью Федерального агентства связи (Россвязь) Владимир Калинин, на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля.
В программе мастер-класса:
- работа современной пресс-службы государственной структуры: специфика, вызовы, стратегия;
- инструменты работы государственного пиарщика;
- как преодолевать ограничения, накладываемые спецификой работы;
- как добиваться успеха в условиях ограниченности средств;
- как использовать самые современные методики работы.
О спикере:
Владимир Калинин — советник руководителя Россвязи / официальный представитель ведомства. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности государственное и муниципальное управление в 2008 году. Работал в коммерческих структурах, некоммерческих организациях и структурах Правительства Москвы и Российской Федерации. Возглавил пресс-службу Федерального агентства связи в 2012 году. За время работы решено множество кейсов по PR, event и внутренним коммуникациям.
Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как: противостояние негативу и управление репутацией в сети, антикризисный PR, комьюнити-менеджмент, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар
На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Владимир Якуба, Олег Брагинский, Сергей Меньшиков, Влад Титов, Татьяна Никульшина, Дмитрий Сидорин, Олег Тарасов, Галина Хатиашвили, Надежда Жуковская и др. Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на