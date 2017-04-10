Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:09, 10 апреля 2017 1 116

«Пиарщик в государственной структуре: вызовы, задачи, инструменты и методики работы»

«Пиарщик в государственной структуре: вызовы, задачи, инструменты и методики работы»

«Пиарщик в государственной структуре: вызовы, задачи, инструменты и методики работы». Такой мастер-класс проведет советник руководителя по связям с общественностью Федерального агентства связи (Россвязь) Владимир Калинин, на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля.

В программе мастер-класса:

  • работа современной пресс-службы государственной структуры: специфика, вызовы, стратегия;
  • инструменты работы государственного пиарщика;
  • как преодолевать ограничения, накладываемые спецификой работы;
  • как добиваться успеха в условиях ограниченности средств;
  • как использовать самые современные методики работы.

О спикере:

Владимир Калинин — советник руководителя Россвязи / официальный представитель ведомства. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности государственное и муниципальное управление в 2008 году. Работал в коммерческих структурах, некоммерческих организациях и структурах Правительства Москвы и Российской Федерации. Возглавил пресс-службу Федерального агентства связи в 2012 году. За время работы решено множество кейсов по PR, event и внутренним коммуникациям.

Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как: противостояние негативу и управление репутацией в сети, антикризисный PR, комьюнити-менеджмент, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар и т. д.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Владимир Якуба, Олег Брагинский, Сергей Меньшиков, Влад Титов, Татьяна Никульшина, Дмитрий Сидорин, Олег Тарасов, Галина Хатиашвили, Надежда Жуковская и др. Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
13:04, 18 мая 2017
«Кодекс поведения сотрудников в социальных сетях: как не дать персоналу наделать глупостей»
17:39, 15 мая 2017
Что делать пиарщику, если все пошло не так? Как спасти репутацию компании, если случилось непредвиденное?
17:36, 15 мая 2017
Как увеличить прибыль магазина?
10:56, 26 апреля 2017
«Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом»
16:08, 25 апреля 2017
Куда держат путь подержанные автомобили «Рено»
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
18:53, 10 мая 2017 72 433
«Для короля Рязани». Известный блогер высмеял интерьер квартиры в центре города за 11,5 миллиона рублей 10
13:31, 9 мая 2017 65 867
Любимов прошел по Рязани в гуще 40-тысячного «Бессмертного полка». Фоторепортаж 2
13:02, 9 мая 2017 62 229
Десантники впервые прошли на рязанском параде в экипировке «Ратник». Фоторепортаж
11:30, 19 мая 2017 44 235
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 9
22:42, 14 мая 2017 23 562
В центре Рязани «Мицубиси» выбросило на тротуар после столкновения с «Ауди». Фото 4
Все новости
Голосования

Кому доверить ребенка на лето?

Окончание опроса: 28.05.2017
Архив голосований