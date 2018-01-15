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11:12, 15 января 2018 129

Перерастет ли желание владельцев «Реала» заменить тренера в реальность?

Перерастет ли желание владельцев «Реала» заменить тренера в реальность?

Зинедин Зидан попросил руководство клуба не приобретать новых игроков в январе. Хотя сам тренер не знает, насколько долго продолжится его карьера в «Реале». В свете последних проигрышных матчей в испанской лиге высока вероятность того, что ему придется уйти с тренерского поста. Эту возможность не исключает и сам Зидан.

Футбольные журналисты, в числе которых и представители БК «Леон Бетс», взяли расширенное интервью у тренера «Реала». Стало ясно, что у него нет определенной стратегии развития клуба, так как он блокирует все решения о покупке новых игроков для мадридцев. Хотя, с его слов, у «Реала» есть все шансы переломить ситуацию на первенстве Лиги чемпионов и набрать новые дополнительные очки. Зидан утверждает, что крупное поражение от «Барселоны» не является знаком того, что команда в данное время не может тягаться с каталонцами. Он приписал результат матча к стечению неблагоприятных обстоятельств.

Ситуация вокруг Зидана постепенно сгущается, и некоторые акционеры клуба заявляли свое неудовольствие его работой и высказывали пожелание найти ему новое место работы. Такая антипатия к нему со стороны владельцев клуба, считает Зидан, не имеет какой-либо реальной подоплеки. По его мнению, подготовка «Реала» должна вестись на перспективу, а не в угоду ситуативным интересам. С его слов, на момент поражения в матче мадридцы были не в лучшей форме, и не стоит делать на основании этой игры далеко идущие выводы.

Спортивные аналитики не исключают того, что Зидан ведет двойную игру и, скорее всего, покинет пост мадридского клуба в ближайшее время. Где ему будет предложено новое место работы — вот тот вопрос, что интересует многих. Но Зидан не пожелал на него отвечать.

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