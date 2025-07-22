Переезд всего за 1383 руб/мес: почему программа Трейд-ин — лучшее решение при покупке новой квартиры

Многие мечтают переехать из тесной «панельки» в современный жилой квартал: светлая кухня-гостиная, новая детская площадка, школа и сад рядом… Но одно только слово «переезд» заставляет отложить идею на «потом». Поиск покупателя, услуги риэлтора, выбор новой квартиры и сложное оформление документов … на всё это нужно так много сил и времени.

Однако для тех, кто хочет переехать в новостройку, есть комфортная программа трейд-ин от застройщика Стройпромсервис. Она позволяет легко и быстро переехать в новую квартиру в современном жилом квартале, избежав при этом сложной процедуры купли-продажи.

Как работает трейд-ин:

Менеджер Стройпромсервис оценивает квартиру и запускает процесс ее продажи. 2. В это время вы выбираете новую в готовом или строящемся доме в любом из проектов Стройпромсервис, ее цена для вас фиксируется. 3. Как только ваша старая квартира продана, вы становитесь владельцем новой.

При этом в программе могут участвовать в том числе и квартиры в строящемся доме, квартиры с обременением или с неузаконенной перепланировкой. А если цена нового жилья будет выше, разницу можно закрыть ипотечным кредитом от 3,5%.

Например, если вы являетесь владельцем подобной квартиры и хотите обменять ее на новую в этом же районе, Дашково-Песочня, можно переехать в новое жилье в ЖК Шереметьевский квартал с разницей в стоимости всего лишь в 300 000 рублей.

Ее можно покрыть из собственных средств или с помощью ипотеки от 3,5% с платежом всего лишь 1383 руб/мес.

ЖК Шереметьевский квартал отлично подойдет как для жизни всей семьей, так и для single-хозяев. Рядом уже есть школы и детские сады, поликлиника, гипермаркеты и магазины первой необходимости. Поклонников активного образа жизни порадуют спортивные площадки с тренажерами. А дети любого возраста найдут увлекательные занятия на игровых площадках.

Подробнее о программе трейд-ин — на сайте или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

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