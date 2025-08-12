Переезд с выгодой: жителям Рязанской области доступна специальная скидка при покупке квартиры в Рязани

Многие жители Рязанской области задумываются о переезде в областной центр — кто-то ради карьеры, кто-то ради учебы или удобной инфраструктуры. Но главный вопрос, который часто останавливает, — цена жилья. Особенно, если речь идет о покупке квартиры в новостройке.

Строительная компания «Стройпромсервис» предложила выгодное решение, которое значительно облегчит переезд в город. Жителям Рязанской области застройщик предоставляет скидку 4000 рублей на каждый квадратный метр при покупке квартиры в Рязани.

Так, 1-комнатная квартира площадью 38,92 м² в ЖК «Шереметьевский квартал» обойдется дешевле на 152 000 рублей. Такой вариант будет интересен и для собственного проживания, и для инвестиций или сдачи в аренду.

А студия 30,18 м² в ЖК «Огни» — удобный выбор для студента, который хочет жить рядом с вузом в тишине и комфорте. Экономия составит 120 000 рублей.

