Павел Ливинский: цифровизация выведет показатели «Россетей» на качественно новый уровень

Количество опасных погодных явлений в недавно завершившемся осенне-зимнем сезоне увеличилось на 38%. О борьбе с природными катаклизмами, в том числе со «снегопадом века», надежном электроснабжении и цифровизации производственных процессов рассказал гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.

В конце апреля на центральную часть России обрушился сильнейший шторм. Какой урон он нанес оборудованию «Россетей», как шла работа по его восстановлению и довольны ли вы оперативностью специалистов компании?

Работа любого профессионала начинается с качественной подготовки. Каким бы талантливым ни был человек, если он не посвятил много времени тренировкам и отработке своих навыков, в нужный момент даже самый одаренный не сможет справиться с критической ситуацией.

Для специалистов группы «Россети» очевидно, что в осенне-зимний период сложностей, вызванных погодой, не избежать, поэтому мы постоянно готовимся к ним сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, значительное внимание уделяется совместным с региональными властями практическим тренировкам с привлечением коллег из МЧС, коммунальных служб и других территориальных сетевых организаций. При подготовке к прошедшему осенне-зимнему периоду в 2017 году в группе «Россети» было проведено практически в два раза больше таких тренировок и учений, включая осенние внеплановые, по сравнению с подготовкой в 2016 году.

О тренировках и современных технологиях

Во-вторых, это постоянная модернизация электросетевого комплекса с использованием самых современных технологий и оборудования, обладающего повышенной устойчивостью к негативным метеоявлениям.

В результате, когда на восемь регионов Центрального федерального округа обрушился сильнейший за всю историю наблюдений, по словам метеорологов, шторм, он не оказал серьезного негативного воздействия на работу сетевых энергообъектов группы «Россети» — с технологическими нарушениями столкнулось не более 1% наших потребителей. При этом, благодаря подготовленности работников и техники, к тем, кого все же затронула стихия, свет вернулся в кратчайшие сроки.

Для скорейшего устранения всех последствий шторма (а они были значительными, так как только в Новой Москве и Подмосковье ветер, порывы которого достигали нехарактерных для этих мест 30 м/с, повредил более 160 опор линий электропередачи и повалил на провода свыше 1400 деревьев) мы задействовали все доступные силы и средства, в том числе из соседних регионов, не пострадавших от циклона.

Всего в устранении последствий шторма было задействовано более 2300 человек и 665 единиц техники. Восстановление электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, осуществлялось оперативно, с использованием передвижных электростанций суммарной мощностью 43 мВт.

О стихийном бедствии

Важно подчеркнуть, что даже в пик стихийного бедствия в столице в зоне ответственности «Россетей» не мигнула ни одна лампочка, а среднее время устранения технарушений в Подмосковье не превысило двух часов. На остальных территориях для полного восстановления электроснабжения потребителей потребовалось менее суток. Только в Тверской области из-за того, что большое количество ЛЭП там проходит через лесистую и болотистую местность, ушло больше времени.

Подводя итоги тех событий, отмечу, что наши специалисты сработали профессионально, слаженно и оперативно, подтвердив правильность выбранных подходов к подготовке и работе в сложных метеоусловиях.

При этом инженеры «Россетей» проводят глубокий анализ полученных результатов, разрабатывают дополнительные меры противодействия различным, в том числе аномальным, погодным факторам. Наша задача — надежное электроснабжение потребителей в любых условиях.

Недавно завершился осенне-зимний сезон. Каким он стал для предприятий группы «Россети», чем отличался от предыдущих лет?

В целом ряде регионов мы отмечаем не просто увеличение опасных метеоявлений, а появление совершенно нехарактерных для этих территорий природных событий.

Об осенне-зимнем сезоне

Помимо уже упоминавшегося шторма в ЦФО могу привести пример Приволжского федерального округа, где в декабре 2017 года отмечалось аномальное гололедообразование на проводах и тросах воздушных линий всех классов напряжения.

Нашему персоналу приходилось круглосуточно отслеживать ситуацию и прибегать к плавке или механической обивке опасных гололедо-изморозевых отложений.

Общее количество случаев механической обивки выросло по отношению к прошлому году на 25% — с 396 до 522 случаев.

Не могу не вспомнить то, что в прессе получило название «снегопад века», когда в начале февраля текущего года в Москве, Московской и Калужской областях снег с дождем шел на протяжении 48 часов — количество выпавших за это время осадков превысило месячную норму — и наблюдался шквалистый ветер до 25 м/с.

И это испытание «Россети» выдержали с честью. В Московском регионе на 20%, а в Калужской области практически на 85% снизилось количество технологических нарушений на энергообъектах по сравнению с ледяным дождем 2016 года, а среднее время восстановления электроснабжения в этом году составило 2 часа 40 минут против 9 часов 20 минут в Москве и Московской области и 11 часов в Калужской области соответственно.

Об улучшении показателей

В целом в завершившемся осенне-зимнем периоде количество опасных погодных явлений увеличилось на 38% в сравнении с предыдущим, но я не зря в самом начале беседы упомянул о повышенном внимании, которое «Россети» уделяют подготовке к различным неблагоприятным явлениям и нештатным ситуациям, потому что, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться этой зимой, нам удалось улучшить производственные показатели: в прошедшем осенне-зимнем периоде по сравнению с предыдущим показатель SAIFI (средней частоты технологических нарушений) снижен на 19%, а SAIDI (продолжительность перерывов электроснабжения) — на 34%.

Когда начнется подготовка к новому сезону и что в рамках ее планируется сделать?

Подготовка к осенне-зимнему периоду не прекращается никогда. В ходе текущего ОЗП ведется работа «на бумаге», когда мы анализируем итоги проходящей зимы и вносим соответствующие коррективы в подготовку к следующей, а в первый же день по окончании сезона пиковых нагрузок начинается практическая реализация намеченных планов.

В этом году компания планирует внедрить новые методы оценки готовности энергообъектов, основанные на риск-ориентированной модели. Такой подход позволит повысить наблюдаемость электросетей для оперативной фиксации аварий.

О новом сезоне

Также центры управления сетями приобретут новые функции в части оперативного руководства производственными службами.

На 5%, до 64 млрд рублей, будет увеличен объем средств, направляемых на обновление сетевой инфраструктуры в рамках программы технического обслуживания и ремонта. Эти деньги пойдут в том числе и на установку современного оборудования, защищенного от внешних воздействий, о котором я говорил ранее.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия в числе лучших стран по показателю «Надежность электроснабжения». Какую работу для этого провели «Россети»?

Прежде всего стоит отметить, что «Россети» совместно с Минэнерго России стали идеологами создания системы учета и расчета показателей надежности, соответствующей международным методикам. Мы создали и постоянно совершенствуем автоматизированную систему, которая быстро сообщает об отключениях в электросетевом комплексе. Это является одним из ключевых условий присвоения рейтинга Всемирного банка Doing Business по показателю «Надежность электроснабжения».

Не менее важной стала наша работа по созданию надежных схем электроснабжения, на которые прежде всего влияет количество резервных систем в больших городах. В двух крупнейших деловых центрах нашей страны — Москве и Санкт-Петербурге — показатели надежности сегодня в три раза выше эталонных значений, используемых в оценочной методике Всемирного банка.

О надежности

Мы не останавливаемся на достигнутом и стараемся еще больше повысить безопасность электроснабжения потребителей, для чего реализуется целый комплекс технических мероприятий.

Цифровизация производственных процессов коснулась предприятия «Россети»? Какая работа в этой области была и будет проведена?

Цифровизация электросетевого комплекса позволит достичь качественно нового уровня в области надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности без дополнительной нагрузки на потребителей.

При проведении модернизации сетевой инфраструктуры «Россети» повсеместно применяют передовые технологии. Уже внедрены и успешно эксплуатируются подстанции с применением локальных цифровых решений. К примеру, они реализованы на объектах Московского энергетического кольца. В декабре 2017 года в Красноярске введена в работу первая цифровая подстанция. В Калининградской области реализуется пилотный проект «Цифровой РЭС».

Умные сети обладают системами самодиагностики и самовосстановления, требуют минимального вмешательства людей и позволяют в разы повысить надежность электроснабжения для потребителя.

Реальный пример — переход на цифровые технологии в Мамоновском и Багратионовском районах Калининградской области, где мы как раз и реализовали пилотный проект.

Сети в этих районах были ненаблюдаемыми, со значительным количеством незаконных подключений, что приводило к ежедневным отключениям. А сейчас местные жители забыли про это, потому что мы видим всю сеть. Уже на первом этапе мы снизили потери с 23% до 13%, а по окончании реализации всех запланированных мер выйдем на 6-7%. Мы повысили показатели SAIDI и SAIFI на 60%, почти на 20% снизили свои операционные затраты. Все получаемые результаты свидетельствуют о том, что данный опыт необходимо тиражировать и на других территориях.

О цифровизации

В рамках цифровизации производственных процессов в «Россетях» прорабатывается еще одно направление — «Цифровой электромонтер». Это комплексная информационная система (датчики, планшеты, шлемы дополненной реальности и другое), интегрированная в спецодежду сотрудника. С ее помощью можно дистанционно наблюдать за действиями специалиста, оказывать ему поддержку при выполнении задания, своевременно вносить необходимые коррективы.

Такой подход позволит в первую очередь повысить безопасность проведения работ, исключить ошибки и обеспечить контроль и координацию действий оперативного и ремонтного персонала из диспетчерского пункта, а также повысить производительность труда и сократить время выполнения работ.

Общий результат перехода на «цифру» — дополнительное снижение сроков техприсоединения, автоматизация отношений с потребителями и внедрение новых сервисов «интернета вещей», реализуемых на наших объектах, 30-процентное снижение операционных, капитальных расходов и потерь.

Следствие этого — снижение затрат потребителей на электроэнергию, увеличение дивидендной базы, а также повышение инвестиционной привлекательности предприятий электросетевого комплекса и рост их капитализации.

Платежная дисциплина потребителей всегда является проблемным вопросом ресурсоснабжающих организаций. Как с этим обстоят дела у вас?

От платежной дисциплины потребителей напрямую зависит обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и развитие инфраструктуры регионов. Мы системно подходим к решению данного вопроса, поэтому уровень оплаты услуг ежегодно повышается и, например, в 2017 году был достигнут исторический максимум — 99,94%.

О платежах

Безусловно, этому способствовало совершенствование федерального законодательства по инициативе «Россетей»: повышение ставки пени за просрочку платежей, введение частичной предоплаты за услуги, а также лишение компаний-неплательщиков статуса гарантирующего поставщика.

На сегодняшний день мы также можем констатировать стабилизацию размера дебиторской задолженности: последние три года она сохраняется примерно на одном уровне и по состоянию на 1 января 2018 года составляет 139 млрд рублей. Сейчас работаем над снижением данной цифры.

На выполнение инвестиционной программы компании в прошлом году было направлено 262 млрд рублей. Что удалось сделать? Какие энергетические объекты планируется ввести в ближайшее время и какие средства на это заложены?

В 2017 году мы инвестировали 262 млрд рублей в модернизацию электросетевого комплекса. В результате было введено 12,3 ГВА трансформаторной мощности и почти 25 000 км линий электропередачи, завершена программа подготовки к проведению чемпионата мира по футболу — 2018, своевременно реализован ряд крупных проектов, обеспечивающих присоединение к электрическим сетям инфраструктурных компаний, завершены первоочередные объекты для независимого функционирования энергосистем Калининградской области и объединенной энергетической системы Северо-Западного региона России в случае технологического отделения энергосистем государств Прибалтики.

С 2018-го по 2020 год группа «Россети» вложит около 750 млрд рублей в развитие электросетевой инфраструктуры Таманского полуострова, Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железной дороги, энергоснабжение объектов зимней Универсиады в Красноярске.

Также важно отметить, что мы пересмотрели приоритеты нашей инвестиционной программы. Мы будем направлять средства на цифровизацию и построение в России умных сетей. Наша задача — перейти на цифровой формат работы.

О футболе

Впереди большой спортивный праздник — чемпионат мира по футболу. Готовы к его проведению?

«Россети» заблаговременно подготовили электросетевую инфраструктуру для обеспечения надежного электроснабжения объектов чемпионата и населенных пунктов, в которых будут проживать участники турнира и болельщики.

Напомню, в ноябре 2017 года президент Владимир Путин в режиме видеосвязи дал команду на ввод в работу в Москве, Калининграде и Самаре трех современных подстанций с элементами цифровых технологий, обеспечивающих электроснабжение стадионов мундиаля, начало эксплуатации которых ознаменовало окончание подготовки группы «Россети» в части строительства, реконструкции и ввода необходимых мощностей.

На время проведения футбольного первенства мы обеспечим усиленный режим эксплуатации электросетевого комплекса. Всего планируется задействовать порядка 1000 человек из числа оперативного персонала, порядка 2000 человек ремонтного и вспомогательного персонала, более 700 единиц спецтехники, порядка 100 резервных источников электроснабжения.

И, конечно же, все наши 228 тысяч сотрудников готовы поддерживать сборную России на чемпионате мира, который впервые проходит в нашей стране.