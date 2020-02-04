Патчи для глаз: есть ли вред от популярной новинки?

Патчи впервые появились в Южной Корее, их применяют для быстрого восстановления кожи вокруг глаз. Название позаимствовано из сленга IT-специалистов, где это слово используют, как быстрое решение проблемы.

Существует несколько видов такой продукции:

тканевые — первыми вошли на рынок, но по эффективности уступают другим видам;

гидрогелевые — плотные подушечки, которые питают кожу полезными веществами;

пластыри — дарят хороший дренаж, поскольку плотно ложатся на лицо;

патчи с микроиглами — прокалывают эпидермис и растворяются внутри.

Чтобы продукт сработал максимально, его необходимо подобрать для решения определенных проблем. Подушечки, пропитанные веществом, хорошо справляются с темными кругами под глазами, если они спровоцированы стрессом. Также они способны разгладить морщины, убрать следы усталости и напряжения.

Все виды патчей для глаз можно купить в мультирегиональном интернет-магазине MAKEUP с доставкой в Рязань. Производители предлагают индивидуальные упаковки или комплекты по 30 штук. Открытую упаковку нужно использовать в течение 2-3 месяцев, чтобы продукт не потерял своих свойств. Часто к набору прикладывают лопатку для извлечения подушечек — это предотвращает попадание бактерий с рук на продукт.

Как пользоваться патчами

Наносить подушечки нужно на очищенную кожу с внутреннего уголка к внешнему. Предварительно можно сделать легкий массаж век, чтобы разогнать кровь и лимфу, тогда эффект будет лучше.

В зависимости от проблемы, которую вы пытаетесь решить, есть два способа нанесения:

узкой стороной внутри — для лечения отечностей;

узкой стороной наружу — для избавления от морщин.

Наносите средство на несколько миллиметров ниже ресничного края, чтобы субстанция не попала на слизистую. Держите продукт в течение 15-20 минут: первые пять минут лучше не двигаться, чтобы пластинки не съехали вниз. Запрещено спать с наклейками под глазами, поскольку это может навредить коже. Снимать их нужно аккуратно и массирующими движениями распределить оставшуюся жидкость по лицу. Затем необходимо нанести крем для век.

Существуют противопоказания, когда следует отказаться от использования патчей. Это конъюнктивит, кожные заболевания, порезы и ссадины в области век, купероз, индивидуальная непереносимость. Если вы не уверены в составе или в том, как ваш эпидермис отреагирует на средство, рекомендуется сделать тест на запястье.

Есть ли вред от процедуры?

Несмотря на свой успех на рынке, продукт получил много критики. Противники подтягивающих наклеек утверждают, что средство ускоряет старение и призывают пользоваться самыми безопасными видами — тканевыми. Они утверждают, что гидрогелевая консистенция вытягивает влагу из кожи и создает парниковый эффект, который заметен лишь в кратковременном улучшении эпидермиса.

Также говорится о том, что подушечки содержат в составе ингредиенты, которые не приносят пользы, а просто улучшают характеристики средства: силиконы, продукты нефтехимии и консерванты. Поэтому не рекомендуется их использовать ежедневно, а только в случае экстренной ситуации. Перед применением нового косметического средства рекомендуется проконсультироваться с косметологом, который подберет правильный уход для вашей кожи.