Ответы на ключевые вопросы о будущем российской экономики

В рамках первого дня 15-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» прошла макроэкономическая сессия, на которой участники форума обсудили денежно-кредитную и бюджетную политику России, состояние экономики и банковского сектора, а также рынка труда.

В дискуссии приняли участие: министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков, а также гости конференции — председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и президент «Космос Груп» Анил К. Агарвал. Модерировал сессию Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

В первой части макроэкономической сессии состоялась дискуссия о влиянии денежно-кредитной политики на экономику и ожиданиях по экономическому росту.

Эльвира Набиуллина отметила, что ключевая ставка — мощный инструмент для борьбы с инфляцией, она позволила предотвратить вхождение в инфляционную спираль. По ее словам, высокая инфляция как температура у больного человека — на ее фоне экономический рост не может быть устойчивым. При этом она отметила, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году, а, значит, возникает больше пространства для роста спроса. ЦБ не согласен с тем, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия. «Мы прогнозируем более умеренный, чем в этом году, экономический рост. Это означает более сдержанный спрос, и наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и устойчивые темпы экономического роста», — сказала глава ЦБ. Она допустила повышение ключевой ставки в декабре, но подчеркнула, что это решение не предопределено.

Антон Силуанов отметил, что Федеральный бюджет РФ на 2025 год достаточно жесткий и будет исполнен при любых значениях курса рубля. Минфин и Минэкономразвития предложат правительству унифицировать все госпрограммы и параметры субсидирования. «Мы с [главой Минэкономразвития] Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] будем предлагать правительству унифицировать все субсидируемые программы. Многие ведомства поддерживают свои секторы экономики. И каждое из ведомств изобретает свой порядок субсидирования. Это должно быть систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования», — сказал министр финансов.

Максим Решетников подчеркнул, что Минэкономразвития оценивает потенциал роста экономики РФ выше ЦБ, поскольку макропрогноз формировался при более мягких условиях ДКП. Он отметил, что меры ЦБ работают, но важно проводить совместную политику и обсуждать новые льготные программы правительства. Бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, добавил Решетников, идет сокращение инвестпрограмм, а дальнейшее снижение кредитования приведет к охлаждению экономики. «Меры Банка России работают, и нам очень важно проводить совместную политику, в том числе обсуждение объема новых льготных программ, в том числе которые субсидируются правительством. Правительство со своей стороны делает максимум и для расширения экономики предложения, и для того, чтобы помочь ЦБ выполнить совместную задачу и быстрее перейти к смягчению ДКП, потому что чрезмерные ограничения доступности кредита могут привести к сокращению не только инвестиций, но и занятости, охлаждению. Есть риски, что охлаждение экономики будет в масштабах, не совместимых с нашими целями», — заключил глава министерства экономического развития.

Максим Орешкин подчеркнул, что экономическая политика, в том числе кредитная, должны выстраиваться для достижения цели долгосрочного развития страны: «Экономическая политика, которая проводится в России, она никогда не проводилась, исходя из каких-то сиюминутных задач, это всегда долгосрочные задачи развития страны. Это означает, что любая политика экономическая, которая проводится: и бюджетная, и структурная, и кредитная, должна быть нацелена именно на долгосрочное развитие нашей страны».

Во второй части макросессии участники обсудили состояние российского рынка труда, возможности повышения производительности труда в российских компаниях, в том числе с государственным участием.

По итогам макроэкономической сессии первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: «Сегодня мы предметно обсуждали влияние денежно-кредитной политики не только в целом на развитие экономики, но и отдельные сектора, искали пути для компромисса. Во-первых, говорили о важности срока победы над инфляцией и о другом отношении к тем прогнозам, которые обязательно должны быть достигнуты. Во-вторых, мы узнали о планах правительства сосредоточить все льготные программы в Министерстве экономического развития, ограничив случаи субсидирования определенной границей. Это тоже, на наш взгляд, и уменьшит бюджетную нагрузку, и позволит выбирать то, что реально влияет на потенциал экономики».

Справка:

Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. В этом году форум проводится под общей темой «Будущее капитала и капитал будущего».