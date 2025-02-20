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Открыта регистрация на новый сезон образовательного курса ВТБ Лига

В банке стартовала регистрация на второй сезон всероссийского образовательного курса ВТБ Лига. Самые успешные участники по итогам прохождения курса получат возможность присоединиться к команде банка.

Курс предназначен для студентов и недавних выпускников, которые стремятся к успешной карьере в банковской сфере в направлении клиентского менеджмента в сети банка. В 2024 году на первый сезон программы было подано свыше 6700 заявок. Более 1500 человек приняли участие в курсе, а к команде сети банка присоединились более 65 участников.

В течение 4 недель участники пройдут шесть мастер-классов, охватывающих ключевые темы: банковский сектор, финансовая грамотность, ведение переговоров и построение карьеры. Каждый мастер-класс будет сопровождаться заданиями, за выполнение которых можно заработать баллы. Лучшие выпускники программы получат ценные призы, а также преимущество при отборе на вакансии в сети банка.

В программе могут принять участие студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов 2020—2024 годов по специальностям: экономика, финансы, менеджмент, бизнес-информатика и другим смежным областям. ВТБ Лига проходит во всех федеральных округах Российской Федерации, что позволяет участникам обмениваться опытом с молодыми профессионалами из разных регионов.

Заявки принимаются до 24 марта. Курс стартует 3 апреля, а финал состоится 28 апреля.