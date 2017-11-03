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13:09, 3 ноября 2017 52

Открыть бесплатно расчетный счет в РСХБ смогут клиенты банков с отозванной лицензией

Открыть бесплатно расчетный счет в РСХБ смогут клиенты банков с отозванной лицензией

«Россельхозбанк» запустил акцию по расчетному обслуживанию для корпоративных клиентов банков, у которых Банк России отозвал лицензию либо назначил в них временную администрацию.

Участникам акции предлагается бесплатное открытие и ведение одного расчетного счета в рублях с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» в течение трех календарных месяцев. Воспользоваться услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физлица, занимающиеся частной практикой.

Срок действия акции — c 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.

С более подробной информацией об условиях акции можно ознакомиться на сайте «Россельхозбанка».

Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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