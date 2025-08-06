Рязань
От службы — к собственной квартире: семейная ипотека для военнослужащих снижена до 5,5%

Собственное жильё для семьи — цель, которую часто приходится откладывать из-за высоких ставок и неподъёмных платежей. Но сейчас у военнослужащих Рязани и области есть шанс изменить ситуацию и сделать первый шаг к новоселью на действительно выгодных условиях.

До конца года действует специальная программа: семейная ипотека для военнослужащих всего под 5,5% годовых. Это значит, что платить за квартиру можно значительно меньше, сохранив семейный бюджет на другие важные покупки и отдых.

Кроме того, если вы или кто-то из вашей семьи участвовал в СВО, ипотеку можно взять по еще более выгодной ставке — всего 4%.

Например, семейная квартира с 2 спальнями в жилом квартале комфорт-класса Огни обойдется в:

  • 19 003 руб/мес по ставке 5,5%;
  • 15 978 руб/мес по ставке 4%.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло-и шумоизоляцию.

На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Узнать больше о программе и о ЖК Огни можно на сайте или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.