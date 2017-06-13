Осталась неделя до самого главного события года в области розничной торговли

Розничный бизнес ­- один из самых сложных. У покупателей стало меньше денег. Персонал ленится и не хочет активно продавать. Рынок и технологии не стоят на месте. Кризис подливает масла в огонь.

Как выстоять? Как получить прибыль и развиваться несмотря ни на что? Давайте вместе найдем ответы! 21-23 июня в Москве оберутся директора и владельцы магазинов со всей России, чтобы принять участие в ежегодной конференции «УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ-2017».

Мероприятие предназначено именно для малого и среднего бизнеса. Эксперты в области розничной торговли расскажут участникам о самых свежих и актуальных методиках увеличения продаж и прибыли в магазине, о новых инструментах работы с кадрами, о том, как привлечь покупателей, если денег на маркетинг у вас практически нет.

Поговорим о технике продаж, о выкладке товара, о том, как вести работу с поставщиками и как преуспеть в закупках. Поговорим о том, как магазину выйти в онлайн и как увеличить продажи в интернете. Рассмотрим интересные кейсы из практики российских магазинов и ответим на все вопросы участников. Этой информации нет больше нигде — ни в книгах, ни в интернете. Это живой практический опыт профессионалов розничного рынка. Эта информация для прорыва в бизнесе. Оторвитесь на три дня от своей рутины, погрузитесь в атмосферу нашей конференции и привезите назад полный пакет идей и технологий развития вашего магазина.