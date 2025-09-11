Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Рязани с гарантией лучшей цены

Нашли дешевле? Оператор предложит лучшую цену

Билайн запустил акцию для жителей Рязани с выгодой на абонентскую плату на полгода. Это возможность за 350 рублей оценить все преимущества сервисов Билайна по выгодной стоимости.

Акция доступна при подключении к «Тарифу UP» в комбинации «хит» для новых клиентов, а для действующих — при покупке нового номера.

В « Тариф UP» в комбинации «хит » для жителей Рязани предусмотрены 700 минут, 50 гигабайтов интернета, безлимит на популярные сервисы (мессенджеры, соцсети, музыкальные и видеосервисы) — и все это за 350 рублей в месяц на полгода. Оплачивайте связь вовремя и получайте ещё 50 ГБ дополнительного интернета. Таким образом можно обеспечивать себе 100 ГБ интернета ежемесячно.

Одним из преимуществ для клиентов Билайна является фокус оператора на безопасности. Сервис « Виртуальный помощник » теперь защищает всех клиентов оператора от спамеров и мошенников бесплатно по умолчанию. Он также блокирует потенциально опасные звонки в мессенджерах — эту функцию достаточно включить в приложении Билайн.

Нашли более выгодную стоимость с такой же конфигурацией тарифа — обратитесь в поддержку Билайна за гарантией лучшей цены. Заполните форму обратной связи на сайте оператора .

Предложение действует с 01.09.2025 по 30.09.25 для новых абонентов Тарифа UP (комбинации «хит»). Организатор, территория, ограничения и подробности на beeline.ru .

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636