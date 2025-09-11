Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Рязани с гарантией лучшей цены

Нашли дешевле? Оператор предложит лучшую цену

Билайн запустил акцию для жителей Рязани с выгодой на абонентскую плату на полгода. Это возможность за 350 рублей оценить все преимущества сервисов Билайна по выгодной стоимости.

Акция доступна при подключении к «Тарифу UP» в комбинации «хит» для новых клиентов, а для действующих — при покупке нового номера.

В «Тариф UP» в комбинации «хит» для жителей Рязани предусмотрены 700 минут, 50 гигабайтов интернета, безлимит на популярные сервисы (мессенджеры, соцсети, музыкальные и видеосервисы) — и все это за 350 рублей в месяц на полгода. Оплачивайте связь вовремя и получайте ещё 50 ГБ дополнительного интернета. Таким образом можно обеспечивать себе 100 ГБ интернета ежемесячно.

Одним из преимуществ для клиентов Билайна является фокус оператора на безопасности. Сервис «Виртуальный помощник» теперь защищает всех клиентов оператора от спамеров и мошенников бесплатно по умолчанию. Он также блокирует потенциально опасные звонки в мессенджерах — эту функцию достаточно включить в приложении Билайн.

Нашли более выгодную стоимость с такой же конфигурацией тарифа — обратитесь в поддержку Билайна за гарантией лучшей цены. Заполните форму обратной связи на сайте оператора.

Предложение действует с 01.09.2025 по 30.09.25 для новых абонентов Тарифа UP (комбинации «хит»). Организатор, территория, ограничения и подробности на beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636