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Опрос ВТБ: на что копят российские семьи

40% россиян готовы выделять от 10 до 20% своего дохода на семейные сбережения. Большинство респондентов откладывают деньги для формирования подушки безопасности, а от семейного банка ожидают выгодных условий по вкладам и кредитам. Таковы результаты опроса ВТБ.

Более половины россиян (51%) ставят перед собой цель создать подушку безопасности для своей семьи. Около трети опрошенных (34%) планируют накопить на покупку жилья, а основная финансовая цель для 28% респондентов — обеспечить себе достойную старость. Четверть россиян (25%) стремятся накопить на образование детей, а 8% хотят купить для них жилье. У 9% опрошенных нет финансовых целей на будущее.

Финансовые цели требуют капитала: 40% респондентов заявили, что готовы выделять от 10 до 20% своего дохода на совместные сбережения. 21% готовы направлять на эти нужды до 30% доходов, а 12% — даже больше половины своего заработка.

43% респондентов считают, что финансовые цели следует обсуждать регулярно, либо хотя бы раз в несколько месяцев. Еще 10% полагают, что достаточно одного раза в год, чтобы подвести итоги и определить дальнейшие планы.

Для достижения целей опрошенные используют разные инструменты для накоплений. Половина россиян (50%) предпочитают откладывать деньги на вклады и счета, 21% респондентов создают совместные сбережения в банках, а 7% инвестируют в валюту, ценные бумаги и драгоценные металлы. Тем не менее, 21% россиян признались, что пока не уделяют должного внимания вопросам финансовой безопасности в будущем.

Помочь в достижении общих целей может семейный банкинг. Более половины россиян (52%) считают, что банк в первую очередь должен предлагать выгодные условия для накоплений и кредитов, а 38% хотели бы видеть в нем скидки, бонусы и кешбэк. 35% респондентов ждут от семейного банка советов при планировании общего бюджета, 31% — образовательных программ по финансовой грамотности. Еще 21% опрошенных ожидают увидеть предложения для детей.

Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.