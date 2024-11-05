Опрос ВТБ: как жители ЦФО выбирают жилье?

При покупке жилья, жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) в первую очередь ориентируются на его местоположение. Реже всего на выбор недвижимости влияют условия кредитования и юридические аспекты, показали результаты опроса* ВТБ.

Каждый третий житель ЦФО наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье (возрастом 3-10 лет). Четверть опрошенных удобным назвали загородный дом. Комфортность новостроек (до трех лет с момента сдачи дома) отметили 24% опрошенных. И только 14% симпатизирует вторичное жилье (более 10 лет).

При таких плюсах первичной недвижимости, как отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура, ее комфортность нивелируется шумом и неудобством во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты в качестве негативной стороны проживания в новостройке (56%). Среди других минусов этих объектов также часто отмечались длительное ожидание завершения строительства (43%) и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями (40% и 36% соответственно). Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад более половины опрошенных считают старым и требующим ремонта.

Основным фактором, влияющим на выбор вида недвижимости, выступает ее местоположение. Респонденты могли называть несколько ответов из предложенных и такой вариант выбрали 50% опрошенных. На втором месте — бюджет (41%). Далее следуют размер и планировка объекта (37%), инфраструктура и услуги поблизости (34%), состояние и отделка недвижимости (24%), экологичность (19%), состав семьи (18%) и образ жизни (14%). Реже всего на выбор недвижимости, как выяснилось, влияют родственники (8%), условия кредитования (7%) и юридические аспекты (2%).

«В этом году доступность ипотеки — главного финансового инструмента для россиян — существенно снизилась. Тем не менее, покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей или переезде в другой город. В этих случаях занять „выжидательную“ позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.