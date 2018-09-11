Определены даты проведения регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»

В минувшую пятницу, 7 сентября, закончился прием заявок на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России».
Региональная составляющая конкурса поделена на два этапа: заочный и очный. На заочном этапе конкурса, 11 сентября 2018 года, члены жюри рассмотрят заявки молодых предпринимателей и оценят их бизнес по критериям, определенным в положении о проведении регионального этапа.
18 сентября предприниматели, прошедшие заочный этап, предстанут перед членами жюри лично на очном этапе конкурса. Каждый участник сделает презентацию своего бизнеса. В конце сентября пройдёт торжественная церемония награждения победителей в каждой номинации.
В этом году для участия в конкурсе заявки были поданы по следующим номинациям:
- «Интернет предпринимательство» — для тех, кто осуществляет деятельность посредством сети Интернет;
- «Социальное предпринимательство» — разработка, финансирование и реализация решений социальных, культурных или экологических проблем региона;
- «Сельскохозяйственное предпринимательство» — для предпринимателей, которые ведут бизнес в сфере сельского хозяйства;
- «Сфера услуг» — номинация для бизнеса в сфере обслуживания населения на территории региона;
- «Производство» — для предпринимателей, работающих в производственной сфере;
- «Торговля» — для тех, кто осуществляет хозяйственную деятельность по обороту, купле и продаже товаров.
Победители регионального этапа представят Рязанскую область на федеральном уровне конкурса «Молодой предприниматель России», который состоится в Нижнем Новгороде в ноябре 2018 года.