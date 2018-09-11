Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:46, 11 сентября 2018 95
 0    0

Определены даты проведения регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»

Определены даты проведения регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»

Фото: Pixabay.com

В минувшую пятницу, 7 сентября, закончился прием заявок на участие в конкурсе «Молодой предприниматель России».

Региональная составляющая конкурса поделена на два этапа: заочный и очный. На заочном этапе конкурса, 11 сентября 2018 года, члены жюри рассмотрят заявки молодых предпринимателей и оценят их бизнес по критериям, определенным в положении о проведении регионального этапа.

18 сентября предприниматели, прошедшие заочный этап, предстанут перед членами жюри лично на очном этапе конкурса. Каждый участник сделает презентацию своего бизнеса. В конце сентября пройдёт торжественная церемония награждения победителей в каждой номинации.

В этом году для участия в конкурсе заявки были поданы по следующим номинациям:

  • «Интернет предпринимательство» — для тех, кто осуществляет деятельность посредством сети Интернет;
  • «Социальное предпринимательство» — разработка, финансирование и реализация решений социальных, культурных или экологических проблем региона;
  • «Сельскохозяйственное предпринимательство» — для предпринимателей, которые ведут бизнес в сфере сельского хозяйства;
  • «Сфера услуг» — номинация для бизнеса в сфере обслуживания населения на территории региона;
  • «Производство» — для предпринимателей, работающих в производственной сфере;
  • «Торговля» — для тех, кто осуществляет хозяйственную деятельность по обороту, купле и продаже товаров.

Победители регионального этапа представят Рязанскую область на федеральном уровне конкурса «Молодой предприниматель России», который состоится в Нижнем Новгороде в ноябре 2018 года.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
11:52, 11 сентября 2018
«ЭР-Телеком» построил сеть промышленного Интернета вещей 52 городах России
10:46, 11 сентября 2018
Определены даты проведения регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»
12:33, 6 сентября 2018
«Россельхозбанк» запустил акцию «Хорошее начало» для МСБ
11:00, 6 сентября 2018
«Дом.ru Бизнес» запускает продажи amoCRM
15:40, 3 сентября 2018
«Россельхозбанк» объявил финансовые результаты за первое полугодие по МСФО
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 31 746
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
14:47, 10 сентября 2018 27 004
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:32, 28 августа 2018 23 717
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
8:33, 2 сентября 2018 18 547
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 514
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований