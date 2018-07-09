Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:10, 9 июля 2018 48

Оплачивать услуги «Дом.ru» стало еще удобнее

Оплачивать услуги «Дом.ru» стало еще удобнее

Телеком-оператор «Дом.ru» запустил возможность оплачивать услуги по номеру мобильного телефона, а также подключать автоплатеж в удобную дату. Благодаря этому пополнять баланс стало проще.

Ранее для оплаты счета в терминалах и мобильных приложениях нужно было указывать 12-значный номер договора. Теперь достаточно ввести номер телефона, который указан в личном кабинете клиента на сайте «Дом.ru». Услуга уже доступна при оплате через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы и терминалы Сбербанка, мобильное приложение банка «Тинькофф», платежную сеть CyberPlat и терминалы «Петроэлектросбыт».

Для тех, кто хочет еще больше упростить процесс оплаты и не держать в памяти дату и сумму платежа, реализовали функцию подключения автоплатежа в определенную дату. При этом пользователь не несет дополнительных расходов (сервис бесплатный) и экономит время, необходимое для посещения точки оплаты или поиск терминала. Автоплатеж позволяет сохранять полный контроль над расходами. Клиент в любой момент может проконтролировать все начисления и списания в личном кабинете, при необходимости изменить дату автоплатежа, а затем также легко ее вернуть.

Чтобы воспользоваться обновленным способом оплаты, клиенту «Дом.ru» достаточно зайти в личный кабинет и выбрать опцию «Подключить автоплатеж». Изменить тип и выбрать предпочитаемую дату списания возможно в разделе «Автоплатеж и управление картами». Все платежи осуществляются в соответствии с мировыми стандартами безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard.

«В современном мире самым ценным ресурсом является время, люди не готовы его тратить на то, что не приносит пользы, а потому мы постоянно совершенствуем процесс оплаты наших услуг, делая его более быстрым, простым и удобным. Клиенты „Дом.ru“ все чаще выбирают современные формы оплаты услуг связи. За полгода автоплатежом воспользовались более 80 тысяч человек, что в два раза больше, чем годом ранее», — отметила руководитель направления организации и развития платежного сервиса «Дом.ru» Яна Калинина.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
13:10, 9 июля 2018
Оплачивать услуги «Дом.ru» стало еще удобнее
11:25, 28 июня 2018
IPTV – новые возможности для корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес»
11:05, 28 июня 2018
«Дом.ru» повысит качество работы сети в 15 тысячах домов
11:57, 21 июня 2018
С бонусами по пути
10:34, 19 июня 2018
Клиенты «Дом.ru Бизнес» защитятся от DDoS-атак с помощью специального сервиса
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 350 681
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:54, 25 июня 2018 39 492
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 662
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 384
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 26 987
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости