Оплачивать услуги «Дом.ru» стало еще удобнее

Телеком-оператор «Дом.ru» запустил возможность оплачивать услуги по номеру мобильного телефона, а также подключать автоплатеж в удобную дату. Благодаря этому пополнять баланс стало проще.

Ранее для оплаты счета в терминалах и мобильных приложениях нужно было указывать 12-значный номер договора. Теперь достаточно ввести номер телефона, который указан в личном кабинете клиента на сайте «Дом.ru». Услуга уже доступна при оплате через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы и терминалы Сбербанка, мобильное приложение банка «Тинькофф», платежную сеть CyberPlat и терминалы «Петроэлектросбыт».

Для тех, кто хочет еще больше упростить процесс оплаты и не держать в памяти дату и сумму платежа, реализовали функцию подключения автоплатежа в определенную дату. При этом пользователь не несет дополнительных расходов (сервис бесплатный) и экономит время, необходимое для посещения точки оплаты или поиск терминала. Автоплатеж позволяет сохранять полный контроль над расходами. Клиент в любой момент может проконтролировать все начисления и списания в личном кабинете, при необходимости изменить дату автоплатежа, а затем также легко ее вернуть.

Чтобы воспользоваться обновленным способом оплаты, клиенту «Дом.ru» достаточно зайти в личный кабинет и выбрать опцию «Подключить автоплатеж». Изменить тип и выбрать предпочитаемую дату списания возможно в разделе «Автоплатеж и управление картами». Все платежи осуществляются в соответствии с мировыми стандартами безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard.

«В современном мире самым ценным ресурсом является время, люди не готовы его тратить на то, что не приносит пользы, а потому мы постоянно совершенствуем процесс оплаты наших услуг, делая его более быстрым, простым и удобным. Клиенты „Дом.ru“ все чаще выбирают современные формы оплаты услуг связи. За полгода автоплатежом воспользовались более 80 тысяч человек, что в два раза больше, чем годом ранее», — отметила руководитель направления организации и развития платежного сервиса «Дом.ru» Яна Калинина.