Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:54, 4 февраля 2020 1 959
 0    0

Офис на ладони. «Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение, помогающее в работе

Офис на ладони. «Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение, помогающее в работе

«Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон удобным помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложить внешним клиентам разработку корпоративных мобильных приложений на базе решений для RT Life. Это позволит компаниям ускорить бизнес-процессы, уменьшить риски информационной безопасности и получить инструмент прямой связи с сотрудниками.

С RT Life сотрудники «Ростелекома» могут быстро и просто решать рабочие вопросы и не только. Например, можно на ходу найти контакты нужного коллеги, обсудить задачу во встроенном чате и в нем же безопасно переслать документы, оформить из чат-бота отпуск, заказать комнату для переговоров, узнать о корпоративных новостях и скидках для сотрудников. Через приложение можно получить дистанционный доступ к системе электронного документооборота, корпоративной электронной почте, связаться с техподдержкой.

Специальный раздел «Новичкам» поможет новым сотрудникам освоиться в компании, решить организационные вопросы и получить доступ в корпоративные ИТ-системы. В личном кабинете пользователя есть QR-визитка, которая содержит всю необходимую контактную информацию и при сканировании предлагает автоматически сохранить ее в «Контактах».

«Исходные данные: 120 тысяч сотрудников, 11 часовых поясов, большое количество офисов, много командировок и передвижений между офисами в крупных городах. Решать максимум рабочих вопросов на ходу помогает приложение RT Life. Мы решили множество технических и организационных вопросов, обеспечили безопасное взаимодействие сотрудника, когда он находится вне рабочего места, с корпоративными ИТ-системами. А главное — найденные решения не требуют ИТ-революции, они экономичные и быстро реализуемые. Теперь мы готовы предлагать нашим заказчикам современное и удобное корпоративное мобильное приложение, которое помогает повышать эффективность бизнеса и правильно использовать время сотрудников», — отметил директор департамента по контролю и управлению качеством ИТ-услуг «Ростелекома» Арсен Благов.

Дизайн и разработка приложения реализованы компанией Redmadrobot. «Всего мы спроектировали и реализовали более 70 пользовательских сценариев. И конечные пользователи оценили работу наших дизайнеров и разработчиков, — прокомментировал генеральный директор Redmadrobot Алексей Макин. — Обычно подобные корпоративные приложения требуют серьезного вмешательства в уже существующие ИТ-системы. RT Life же подключается к другим системам по API*, получая нужные данные, но не меняя их».

Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay (доступ в приложение есть только у сотрудников «Ростелекома»).

*Application Programming Interface — интерфейс прикладного программирования. Описание способов и процедур, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
12:33, 19 февраля 2020
«Россельхозбанк» и «Центр Агроаналитики» разработают ценовые индексы
13:07, 17 февраля 2020
Рязанцам расскажут, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела в 2020-м году
12:56, 17 февраля 2020
«Россельхозбанк» предложил продукт для самозанятых
11:24, 13 февраля 2020
РСХБ назвал сферы продукции АПК с наибольшими вкладом фермеров и рентабельностью
10:58, 11 февраля 2020
«Россельхозбанк» реализовал механизм удаленной идентификации
Новости партнеров
Все материалы