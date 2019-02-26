Компания Ростсельмаш продолжает вести открытый диалог с сельхозпроизводителями. В конце января в рамках программы «Один день на РСМ» производственные площадки предприятия посетили аграрии Рязанской области.

Проект «Один день на РСМ» существует уже девять лет. За это время производственные и логистические площадки компании посетили свыше двухсот делегаций из России и других стран (Канады, Германии, ЮАР и других).

Цель мероприятия, признанного одним из самых эффективных маркетинговых проектов компании, не только знакомство аграриев с основными циклами производства сельхозтехники, но и выстраивание диалога между производителем и клиентом.

К примеру, многих представителей рязанской делегации, среди которых был замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Олег Иванников, интересовала возможность общения с инженерами и конструкторами компании, а также тест драйв агромашин:

«Активное сотрудничество Рязанской области с компанией Ростельмаш имеет большое значение для дальнейшего развития регионального АПК. Очень важно, что мы не только смогли познакомиться производством сельскохозяйственной техники, но и получили возможность вести личный диалог с инженерами и конструкторами компании».

«Подобными акциями компания подтверждает свою открытость для покупателей, — убежден инвестор агрокомпании „Спутник“ (Рязанская область) Борис Сазонов. — Помимо этого, в таких мероприятиях создается площадка для общения, позволяющая определиться с выбором техники и аргументированно принять решение о покупке».

По словам инвестора, «Один день с РСМ» помог ему окончательно расставить точки над «и» в вопросе приобретения комбайнов для предприятия. До поездки в Ростов в «Спутнике» эксплуатировались импортные зерноуборочные машины.

«Мы отдали предпочтение RSM 161. Техника продумана до мелочей и показывает высокую результативность, — признается он. — И скоро в нашем хозяйстве появятся пять или шесть таких новых комбайнов».

Посещение производства — это хорошая возможность получения обратной связи от непосредственных пользователей продукции и, как результат, совершенствование сельхозтехники и максимальная ее адаптация под клиента.

Так, заместителю директора КФХ «Гусев Е. А» Александру Гусеву «Один День на РСМ» позволил не только обсудить результаты усовершенствования тракторов RSM 2375, но и наметить планы по адаптации других единиц техники Ростсельмаш к условиям его производства.