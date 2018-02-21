Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:58, 21 февраля 2018 231
 0    0

Объем эмиссии платежных карт Россельхозбанка вырос на 15%

Объем эмиссии платежных карт Россельхозбанка вырос на 15%

Объем эмиссии платежных карт Россельхозбанка в течение года вырос на 15%. По итогам 2017 года более 4 млн клиентов используют платежные карты банка.

РСХБ одним из первых начал эмиссию национальной платежной карты «Мир» и сегодня ведет активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом «О национальной платежной системе». Эмиссия карт «Мир» в банке за год выросла более чем в 60 раз.

Россельхозбанк работает в 81 субъекте РФ, в том числе в отдаленных, сельских населенных пунктах, где особенно важна популяризация безналичного расчета, которой способствует ряд привилегий банка для держателей карт: различные программы лояльности и специальные условия предоставления кредитов.

© RZN.info

предыдущая новость
Монета как подарок к празднику
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
17:58, 21 февраля 2018
Объем эмиссии платежных карт Россельхозбанка вырос на 15%
17:29, 20 февраля 2018
Монета как подарок к празднику
16:16, 16 февраля 2018
В 2017 году Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли более 31 млрд рублей
13:40, 15 февраля 2018
Рязанский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в 2017 году
13:04, 14 февраля 2018
Россельхозбанк предложил специальные ставки по кредитам в феврале — от 10%
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 50 936
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 30 837
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 262
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 25 033
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:00, 11 февраля 2018 23 504
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований