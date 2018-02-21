Объем эмиссии платежных карт Россельхозбанка вырос на 15%

Объем эмиссии платежных карт Россельхозбанка в течение года вырос на 15%. По итогам 2017 года более 4 млн клиентов используют платежные карты банка.
РСХБ одним из первых начал эмиссию национальной платежной карты «Мир» и сегодня ведет активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом «О национальной платежной системе». Эмиссия карт «Мир» в банке за год выросла более чем в 60 раз.
Россельхозбанк работает в 81 субъекте РФ, в том числе в отдаленных, сельских населенных пунктах, где особенно важна популяризация безналичного расчета, которой способствует ряд привилегий банка для держателей карт: различные программы лояльности и специальные условия предоставления кредитов.