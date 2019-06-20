Нужна квартира? «Унистрой» поможет!

Желание жить комфортно естественно для любого человека. Каждый из нас стремится создать индивидуальную среду существования и обеспечить себе тот уровень жизни, который подходит именно нам.

Разумеется, самое главное — это уютное, функциональное и безопасное жилье.

Например, нужна 1-комнатная квартира в Казани. Как можно найти действительно хороший вариант?

Лучшим помощником станет сайт компании «Унистрой».

Основные разделы сайта

Перейдя на главную страницу веб-ресурса, вы без труда сумеете найти всю необходимую информацию, благодаря простому и понятному интерфейсу. Здесь представлены:

основные проекты компании, в том числе в Казани;

краткое описание каждого жилого комплекса и прямая ссылка на промо-сайт;

действующие акции, в том числе со специальными предложениями по ипотеке, для отдельных категорий населения.

В разделах имеется информация, дающая ответы на все вероятные вопросы, как потенциальных владельцев жилья, так и инвесторов, которые стремятся сохранить свои средства, вкладывая их в качественную недвижимость.

Простота обратной связи

Это еще одна цель, с которой создан сайт — указанные контактные данные позволяют каждому желающему связаться со специалистом по продажам, заказать звонок, найти ближайший офис продаж и даже записаться на экскурсию.

Кстати, периодически участников экскурсии премируют дополнительной скидкой. Для этого не нужно никаких других действий — просто записаться на экскурсию и посетить ее. Чтобы не пропустить очередную акцию, достаточно зайти на сайт и подписаться на уведомления — теперь ни одна новость не пройдет мимо вашего внимания.

Чем примечательна компания

Бесспорно, рынок новостроек в Казани представлен и другими застройщиками, но Унистрой остается лидером. Причиной тому особый подход компании и богатый опыт, накопленный с 1996 года.

Компания стремится не только быстро возводить качественные дома, но и формировать комфортную среду для жизни современного человека. Для этого достаточно было перейти к комплексному освоению территорий, которое предполагает одновременное создание жилой площади и развитой социальной и коммерческой инфраструктуры.

В результате начали создаваться жилые комплексы, на территории которых находились и коммерческие здания, помещения, детские сады, школы, площадки для отдыха и занятий спортом, прочее. Это сделало компанию не только лидером рынка нового жилья в Татарстане, но и помогло войти в ТОП-25 лучших застройщиков Российской Федерации.

Квартиры от застройщика.

*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги». Проектные декларации размещены на сайте: unistroydom.com/, stroy-uslugi.su/. Копию проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова, 1, ул. Гвардейская, 16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, 28а (офис продаж в ЖК «Царево Village»).