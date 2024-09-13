Новый раздел «Зарплатный проект» в Уралсиб Бизнес Онлайн

Банк Уралсиб запустил новый раздел «Зарплатный проект» в онлайн-банке для бизнеса — он автоматически доступен для всех бизнес-клиентов со штатом сотрудников до 50 человек, зарплата которым перечисляется на открытые в банке счета.

Основные преимущества и возможности нового раздела:

подача заявки на заключение договора зарплатного проекта;

управление справочником сотрудников: добавление нового сотрудника, исключение из зарплатного проекта;

прикрепление к зарплатному проекту сотрудника, у которого уже есть действующая карта банка;

передача в банк реестров на открытие карточных счетов и выпуск пластиковых карт;

формирование реестра на зачисление зарплаты и других видов выплат на карточные счета.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг и удобные нефинансовые сервисы. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга банков (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году ( Эксперт РА ). Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн занимает 11 место в рейтингах лучших интернет-банков для бизнеса — как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей без сотрудников ( Business Internet Banking Rank — 2023 ).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.