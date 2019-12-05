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15:53, 5 декабря 2019 103

«Новогодняя столица 2020»: где и как в Рязани можно будет отпраздновать Новый год

«Новогодняя столица 2020»: где и как в Рязани можно будет отпраздновать Новый год

На туристическом информационном портале появились сведения о новогодних торжествах, которые будут проходить в рамках праздничной программы «Рязань — Новогодняя столица России 2020». Туристический гид по Рязанской области запустила компания МТС осенью этого года.

На сайт специально добавили информацию об основных событиях и праздничных мероприятиях, которые пройдут в новогодней Рязани в период с 7 декабря по 7 января. В новогоднюю программу вошли такие торжества, как: праздничная ночь с 31 декабря на 1 января, знакомство с рязанскими символами праздника, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и вкусных пряников, парад Дедов Морозов, вкусный гастрономический фестиваль, семейные спортивные состязания.

Гости, приезжающие в «Новогоднюю столицу России 2020», получат SMS, в котором будет ссылка на сайт с программой праздника. На сайте можно не только подробно узнать о деталях новогодней программы, но и в целом ознакомиться с туризмом в Рязанской области и выбрать достопримечательности для самостоятельного посещения и вне проекта «Новогодней столицы».

«Рязань готовится к большому количеству гостей. Обновленный туристический интернет-портал поможет им разобраться с насыщенной праздничной программой, выбрать мероприятия для обязательного посещения, подобрать события для участия с семьей и детьми, и в целом с отличным настроением встретить наступающий 2020 год», — прокомментировал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

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