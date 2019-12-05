«Новогодняя столица 2020»: где и как в Рязани можно будет отпраздновать Новый год

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На туристическом информационном
На сайт специально добавили информацию об основных событиях и праздничных мероприятиях, которые пройдут в новогодней Рязани в период с 7 декабря по 7 января. В новогоднюю программу вошли такие торжества, как: праздничная ночь с 31 декабря на 1 января, знакомство с рязанскими символами праздника, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и вкусных пряников, парад Дедов Морозов, вкусный гастрономический фестиваль, семейные спортивные состязания.
Гости, приезжающие в «Новогоднюю столицу России 2020», получат SMS, в котором будет ссылка на сайт с программой праздника. На
«Рязань готовится к большому количеству гостей. Обновленный туристический интернет-портал поможет им разобраться с насыщенной праздничной программой, выбрать мероприятия для обязательного посещения, подобрать события для участия с семьей и детьми, и в целом с отличным настроением встретить наступающий 2020 год», — прокомментировал директор МТС в Рязани Александр Ляк.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьПСБ в 24 раза увеличил портфель кредитов по «Семейной ипотеке» во втором полугодии