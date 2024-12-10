Новогодний сюрприз: покупаем подарки близким без ущерба бюджету

В преддверии новогодних праздников рязанцы задумываются, а хватит ли накопленных средств или предстоящей зарплаты на покупку подарков любимым, родственникам и друзьям. Что лучше: поздравить «скромно и со вкусом» или потратить больше, но сделать новогодний сюрприз, о котором близкий человек действительно мечтает? Мы обратились к экспертам ПСБ и выяснили, как взять у банка кредит и при этом избежать процентов.
СПОСОБ 1: Кредитная карта даст взаймы до лета
180 дней без процентов — ровно столько составляет льготный период по кредитной карте ПСБ. Это значит, что полгода можно пользоваться заёмными деньгами абсолютно бесплатно.
Льготный период по карте «180 дней без %"* доступен сразу после оплаты первой покупки с помощью кредитки и возобновляется после погашения долга.
Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %" составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров.
Минимальный ежемесячный платеж — это что?
Не забываем, что пользование кредитной картой требует финансовой дисциплины: если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя шесть месяцев, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «
Кстати, выгоднее погашать долг суммами крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.
Что можно оплачивать кредитной картой?
Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.
Как заработать с помощью кредитки?
После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки за счет кредитных средств. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль, минимальный порог перевода 500 баллов.
СПОСОБ 2: Кредит с возвратом процентов
Если новогодние траты предстоят внушительные, а шести месяцев не достаточно для возврата долга, можно рассмотреть оформление кредита наличными. Например, в ПСБ сейчас действует акция «Лучше ноль"***, которая позволяет пользоваться потребительским кредитом на сумму до 5 млн рублей фактически бесплатно. Жители региона смогут получить от банка полный возврат уплаченных процентов в течение тридцати дней после погашения кредита.
По условиям акции кредит можно взять на любые цели: ремонт квартиры, приобретение мебели, покупку бытовой техники, оплату путешествия, обучения и так далее, и погасить его за 48 или более месяцев, не допуская при этом просрочек. Чтобы участвовать в акции и получить полный возврат процентов по кредиту, необходимо оформить страхование жизни и здоровья, а также застраховаться от потери работы или оформить полезный сервисный продукт «МультиЮрист».
Еще одно обязательное условие для возврата процентов — оплата картой ПСБ не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно в течение всего срока действия договора кредитования. После полного погашения займа следует обратиться в любое отделение ПСБ в городе и написать заявление на возврат процентов.
*Кредитная карта «180 дней без %": при оформлении кредитной карты с 11 сентября по 31 декабря 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж — 3% от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 47,5%. Полная стоимость кредита 47,346%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях — комиссия 5,9% от суммы + 590 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы — 5,9% от суммы + 590 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых
**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течении 14 дней со дня получения кредитной картысовершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 10 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов. В данной акции участвуют клиенты, у которых ранее не было кредитных карт в «ПСБ».***Акция «Лучше ноль» предполагает выплату вознаграждения клиентам Банка в виде бонусных баллов Программы лояльности «Кешбэк» в эквиваленте суммы процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей»). Участниками Акции являются клиенты Банка, получившие кредит в период присоединения к Акции (
Новогодний сюрприз: покупаем подарки близким без ущерба бюджету
В преддверии новогодних праздников рязанцы задумываются, а хватит ли накопленных средств или предстоящей зарплаты на покупку подарков любимым, родственникам и друзьям. Что лучше: поздравить «скромно и со вкусом» или потратить больше, но сделать новогодний сюрприз, о котором близкий человек действительно мечтает? Мы обратились к экспертам ПСБ и выяснили, как взять у банка кредит и при этом избежать процентов.
СПОСОБ 1: Кредитная карта даст взаймы до лета
180 дней без процентов — ровно столько составляет льготный период по кредитной карте ПСБ. Это значит, что полгода можно пользоваться заёмными деньгами абсолютно бесплатно.
Льготный период по карте «180 дней без %"* доступен сразу после оплаты первой покупки с помощью кредитки и возобновляется после погашения долга.
Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %" составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров.
Минимальный ежемесячный платеж — это что?
Не забываем, что пользование кредитной картой требует финансовой дисциплины: если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя шесть месяцев, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «
Кстати, выгоднее погашать долг суммами крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.
Что можно оплачивать кредитной картой?
Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.
Как заработать с помощью кредитки?
После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки за счет кредитных средств. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль, минимальный порог перевода 500 баллов.
СПОСОБ 2: Кредит с возвратом процентов
Если новогодние траты предстоят внушительные, а шести месяцев не достаточно для возврата долга, можно рассмотреть оформление кредита наличными. Например, в ПСБ сейчас действует акция «Лучше ноль"***, которая позволяет пользоваться потребительским кредитом на сумму до 5 млн рублей фактически бесплатно. Жители региона смогут получить от банка полный возврат уплаченных процентов в течение тридцати дней после погашения кредита.
По условиям акции кредит можно взять на любые цели: ремонт квартиры, приобретение мебели, покупку бытовой техники, оплату путешествия, обучения и так далее, и погасить его за 48 или более месяцев, не допуская при этом просрочек. Чтобы участвовать в акции и получить полный возврат процентов по кредиту, необходимо оформить страхование жизни и здоровья, а также застраховаться от потери работы или оформить полезный сервисный продукт «МультиЮрист».
Еще одно обязательное условие для возврата процентов — оплата картой ПСБ не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно в течение всего срока действия договора кредитования. После полного погашения займа следует обратиться в любое отделение ПСБ в городе и написать заявление на возврат процентов.
*Кредитная карта «180 дней без %": при оформлении кредитной карты с 11 сентября по 31 декабря 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж — 3% от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 47,5%. Полная стоимость кредита 47,346%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях — комиссия 5,9% от суммы + 590 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы — 5,9% от суммы + 590 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых
**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течении 14 дней со дня получения кредитной картысовершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 10 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов. В данной акции участвуют клиенты, у которых ранее не было кредитных карт в «ПСБ».***Акция «Лучше ноль» предполагает выплату вознаграждения клиентам Банка в виде бонусных баллов Программы лояльности «Кешбэк» в эквиваленте суммы процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей»). Участниками Акции являются клиенты Банка, получившие кредит в период присоединения к Акции (