Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба

Начните новый год с приятных бонусов для вашего бизнеса — Банк Уралсиб запустил акцию"Новогодний кешбэк 26%" для тех, кто впервые оформил бизнес-карту Уралсиба в ноябреили декабре.

Всё просто — оформляете бизнес-карту с 1 ноября до 31 декабря 2025 года, оплачиваете вдекабре картой покупки на общую сумму от 50 тыс. рублей и получаете двойной кешбэк:

новогодний кешбэк — 26% за покупки на маркетплейсах в декабре;

стандартный кешбэк по бизнес-карте — 7% в популярных категориях и 0,5% за остальныепокупки.

Акция проводится с 01.12.2025 года до 31.12.2025 года включительно. Полные правила акции— на сайте Банка Уралсиб.

Новогодний кешбэк придет на ваш расчетный счет до 15.02.2026 года. Оформите первуюбизнес-карту в Уралсибе и получите двойную выгоду!

Кешбэк 26% в категориях «Маркетплейсы» (МСС 5300, 5964, 5262, 3990); 7% в категориях: кафе, рестораны и фастфуд; авиа и ж/д билеты; заправки, прокат автомобилей итранспорт; канцелярия и офисные принадлежности; офисная мебель и оборудование; офисное ПУ и сопровождение; консьерж услуги и услуги для бизнеса.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направлениядеятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А"(RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" ирейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банкапредставлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 ноября 2025 годанасчитывает 196 точек продаж и 1377 банкоматов.