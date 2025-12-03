Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
700
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
848
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 453
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 029
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Новогодние комплекты в Билайне: HONOR X9d с выгодой 7 тысяч рублей, бонусными рублями и пауэрбанком

Билайн запустил акцию «Новогодняя коллекция выгод», в рамках которой клиенты могут приобрести новый смартфон в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами.

В новогодней подборке оператора одним из ключевых предложений стал HONOR X9d 256 Гб, который можно приобрести с выгодой в 7000 рублей. За стоимость смартфона при покупке в интернет-магазине Билайна клиент получает 6000 бонусных рублей на связь и портативное зарядное устройство. Совершая покупку в офисах обслуживания, клиенты могут выбрать вместо пауэрбанка другие дополнительные товары и услуги.

В акции участвуют устройства и других популярных брендов, а максимальный размер выгоды может составить до 30 000 рублей от розничной цены смартфона, в зависимости от выбранной модели.

HONOR X9d — новинка в линейке бренда, которую производитель презентует как «неубиваемый смартфон». Модель создана с акцентом на повышенную прочность: экран и корпус выдерживают случайные падения и активное использование, оставаясь при этом лёгкими и стильными. HONOR X9d сочетает современный дизайн, длительную автономность и производительную начинку, что делает его надёжным выбором для тех, кто хочет получить новый смартфон, устойчивый к повреждениям и готовый к любым сценариям повседневной жизни.

Предложение действует с 01.12.2025 г. по 29.01.2026 г. Подробнее об условиях и ограничениях — на сайте beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото: Билайн