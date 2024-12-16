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Не только без ипотеки, но и с дополнительной скидкой: рязанский застройщик предлагает выгодные условия покупки квартиры за наличные.
Не только без ипотеки, но и с дополнительной скидкой: рязанский застройщик предлагает выгодные условия покупки квартиры за наличные.

В условиях повышенных ставок многие покупатели пользуются льготными программами, такими как семейная ипотека от 4,1%, ипотека для работников сферы IT и бюджета и другими.

Однако возможность приобрести жилье на льготных условиях есть не у всех. А также сейчас набирает популярность покупка квартиры с целью инвестиций, которую намного выгоднее осуществлять за наличные.

Для таких категорий покупателей рязанский застройщик создал специальную программу, которая позволяет получить дополнительную скидку 7000 руб за каждый квадратный метр при оплате жилья наличными.

Например, при покупке 1-комнатной квартиры формата 1+1 39,6 м² в ЖК Новые горизонты можно дополнительно сэкономить 273 000 рублей!

А уютный вариант 37,03 м² с гардеробной в спальне будет дешевле сразу на 259 000 рублей.

При покупке эргономичной планировки 32,27 м² с проходной кухней и нишами для хранения удастся сэкономить 224 000 рублей.

Больше вариантов планировок можно увидеть на сайте застройщика.

За подробностями о программе обращайтесь по телефону +74912247000

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.