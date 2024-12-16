Не только без ипотеки, но и с дополнительной скидкой: рязанский застройщик предлагает выгодные условия покупки квартиры за наличные.

Не только без ипотеки, но и с дополнительной скидкой: рязанский застройщик предлагает выгодные условия покупки квартиры за наличные.