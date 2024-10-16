Названы сроки начала эры открытого банкинга

К середине 2025 года начнется запуск технологии открытого банкинга, после утверждения соответствующего законодательства. Россияне смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках. В пилотном проекте по использованию открытых программных интерфейсов на площадке Ассоциации ФинТех принимает участие ВТБ в партнерстве с Альфа-банком.

Технология Открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы), предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.

Пока технология тестируется на сотрудниках обоих банков, после этого такая возможность в рамках тестирования будет предложена клиентам-физическим лицам. В рамках пилота ВТБ и Альфа-банк выстроили архитектуру системы хранения и передачи данных так, чтобы обеспечить 100% защиту данных при обмене информацией.

«По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо „скачков“ по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном», — заявил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.