Итоги года New
Публикации
Начало большой истории жилого квартала «Огни»: собственный зеленый бульвар, качели и всё для счастливой жизни

Представьте летний вечер, вы забрали ребенка из садика и вместе неспешно идёте домой по зелёному бульвару, где пахнет свежескошенной травой и цветами. По пути можно заглянуть на детскую площадку, покачаться на качелях или сыграть в пинг-понг. Всё это — не мечты и не кадры из фильма. Совсем скоро именно так будет выглядеть пространство рядом с жилым кварталом «Огни» на улице Большой.

Сейчас написаны только первые страницы истории квартала, но уже скоро его ждут большие перемены. Следующий этап — благоустройство. Рядом с домами появится просторный зеленый бульвар с зонами отдыха для всех возрастов.

Это будет не просто прогулочная зона, а многофункциональное пространство, которое объединит городскую среду и природу. «Зелёный живой коридор» станет продолжением квартир для жителей — их второй гостиной под открытым небом.

Бульвар разделят на две части: парадную пешеходную зону и природно-рекреационный парк.

Главной осью первой станет аллея со светильниками, деревьями и кустарниками, создающими атмосферу уюта и защищенности. Променад соединит ключевые точки квартала — жилые дома, школу и остановки общественного транспорта.

А во второй зоне — природно-рекреационной — всё будет создано для активного отдыха всей семьи: столы для пинг-понга, качели для всех возрастов, игровые площадки и зоны для спорта.

Озеленение квартала станет отдельной системой. Высокие деревья подарят тень, густые кустарники обеспечат приватность, а цветочные клумбы добавят ярких акцентов.

Здесь будет приятно гулять с коляской, кататься на велосипеде, читать книгу на лавочке или просто проводить время с близкими.

Жилой квартал «Огни» — это не просто дома. Это место, где всё создано для того, чтобы вам хотелось остаться. Собственный садик на территории, бульвар с зонами отдыха рядом, зелень, свет и тишина — всё это станет повседневной реальностью будущих жителей комплекса.

Узнайте больше о ЖК «Огни» на сайте проекта, а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

Проектная декларация.