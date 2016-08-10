Начальник управления по ипотечному кредитованию Сбербанка рассказал о летних выгодных предложениях

Летняя пора — самый подходящий период для решения квартирного вопроса. Предложений на рынке недвижимости достаточно, покупателей — значительно меньше, чем в другое время (дача, отпуск и прочее). Значит, самое время покупать, ведь при избытке предложения и недостатке спроса покупатель находится в выгодном положении.

И именно сейчас самый удобный момент взять ипотечный кредит на покупку квартиры. Об этом рассказал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Олег Сычев.

Олег Владимирович, почему ипотеку лучше брать в Сбербанке?

Сегодня каждые 6 из 10 ипотечных кредитов выдаются именно Сбербанком. С начала года нашими ипотечными заемщиками в Рязанской области уже стали почти две с половиной тысячи клиентов, получив кредиты на сумму 2,9 млрд руб. Ежемесячно за ипотечным кредитом к нам обращаются более 700 граждан. Если раньше клиент мог подать заявку на ипотеку в рабочее время в офисе банка, то теперь у него есть еще два удобных способа.

Во-первых, если клиент уже работает с каким-либо оператором жилищного рынка, аккредитованным в Сбербанке, то он имеет возможность подать заявку на ипотеку прямо в офисе застройщика или агентства недвижимости. Оформление заявки на кредит Сбербанка для грамотного риелтора не составит труда.

Во-вторых, в некоторых офисах наших партнеров работают сотрудники Сбербанка. Подать заявку вы можете и через них. Причем, сделать это можно в любое удобное время (даже вечером и в выходные), предварительно записавшись на встречу по телефону.

Контакты сотрудников Сбербанка в офисах партнеров:

+7 (910) 563-80-56 Абрамова Ольга Александровна

+7 (915) 610-08-26 Кашуба Светлана Анатолиевна

+7 (915) 594-84-32 Майорова Екатерина Николаевна

+7 (910) 902-48-67 Свешникова Анастасия Игоревна.

Клиенты стремятся снизить свои расходы при приобретении квартир. Кто-то ждет акционных предложений от банков или застройщиков, кто-то старается накопить. В начале нашей беседы вы сказали, что ипотеку самое время брать сейчас. Почему?

Давайте говорить языком цифр.

С 11 июля Сбербанк снизил процентные ставки по основным программам жилищного кредитования на 0,5%. Так, на приобретение готового или строящегося жилья и загородной недвижимости процентные ставки теперь начинаются от 12,5% годовых.

Ставка по программе «Ипотека с государственной поддержкой» также снижена и составляет 11,4% годовых. Эта ставка действует при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика и приобретении объекта у ключевых партнеров отделения (со списком ключевых партнеров можно познакомиться у сотрудников банка).

У других партнеров ставка составляет 11,9%.

В Сбербанке сейчас действует ряд интересных предложений. Так, по «акции для молодых семей» процентные ставки начинаются от 11,75% годовых. Она предназначена для приобретения готового жилья (вторичный рынок). Получить кредит в рамках акции может любая семья, где хотя бы один из супругов не достиг возраста 35 лет.

По «акции для застройщиков» можно получить кредит на приобретение жилья на первичном рынке. Процентная ставка от 12,9% годовых.

Все эти предложения действуют до конца года. После даты принятия банком принципиального решения у заемщика есть ещё 60 календарных дней на поиск объекта и представление документов в банк. Только после анализа документов и заключения кредитной документации банк выдает кредит.

Кроме того, в регионе есть ряд муниципальных программ, по которым можно получить кредит под 12,5% годовых, независимо от срока кредитования и размера первоначального взноса. Также ряд партнеров Сбербанка предоставляют скидки на квартиры в строящихся домах, если объекта приобретается с использованием ипотеки Сбербанка.

Какие документы нужно представить клиенту для принятия Сбербанком решения о выдаче ипотечного кредита?

Если у клиента есть зарплатная карта Сбербанка, то достаточно представить в банк только паспорт. В других случаях дополнительно представляются документы, подтверждающие доход и занятость. Как правило, это справка по форме 2-НДФЛ или по форме Банка, а также копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Кроме того, иногда заемщик может получить кредит, не предоставляя в банк документы о доходе и занятости. Кстати, заполнить заявление-анкету за клиента могут и сотрудники Сбербанка прямо в ходе консультации.