На площадке завода «Красное знамя» провели заседание круглого стола

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В пятницу, 27 сентября, на площадке завода «Красное знамя» состоялось заседание круглого стола, организованное Общественной приемной Комитета по обороне в Рязанской области совместно с Рязанским РО ООО «Союз машиностроителей России».
В работе круглого стола приняли участие председатель комитета Госдумы по обороне ФС РФ Владимир Шаманов, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, зампред правительства области Светлана Горячкина, первый зампредседателя облдумы Александр Шевырев, гендиректор завода «Красное знамя», председатель Рязанского РО ООО «Союз машиностроителей России» Алексей Рощин, руководители промышленных предприятий Рязани, входящих в Региональное отделение союза машиностроителей России.
На заседании обсуждались перспективы развития оборонно-промышленного комплекса и необходимые изменения в законодательной базе, регулирующей деятельность предприятий ОПК.
«Хочу поздравить всех с Днем машиностроителя! — Обратился со словами приветствия Герой России Владимир Шаманов. — Уже скоро будет готов проект бюджета страны на следующий год, и поэтому, пока есть возможность внести изменения, провести какие-то идеи на законодательном уровне, их нужно озвучить».
Итогом встречи стало награждение Знаком отличия комитета Госдумы по обороне «За заслуги» руководителей предприятий ОПК, среди них — гендиректор «Красное знамя» Алексей Рощин, ОАО ГРПЗ Павел Будагов, АО «Глобус» Николай Гоев и другие.
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