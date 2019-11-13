На организованный при поддержке РСХБ фестиваль «Young Old: новые старшие» пришли более 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек узнали, как сделать свою жизнь ярче и здоровее, наполнить ее творчеством, активностью и новыми знаниями. Это стало возможным благодаря фестивалю «Young Old: новые старшие», который прошел 3-4 ноября в Культурном центре ЗИЛ в Москве.

Двухдневный танцевальный марафон, мастер-классы и тренинги, театральные представления, лекции от ведущих экспертов и творческие лаборатории, освоение соцсетей и технологий, рынок авторских изделий — всего на площадке прошло более 150 мероприятий. Главный спонсор мероприятия АО «Россельхозбанк» рассказал гостям о специальных предложениях для клиентов старшего возраста.

Главной темой фестиваля стала борьба с возрастными стереотипами, поэтому большой блок программы был посвящен вдохновляющим примерам людей, изменивших свою жизнь в зрелые годы.

Настоящий фурор произвела танцевальная зона фестиваля: слушать свое тело и гармонично управлять им учились почти 5 тысяч человек, которые познакомились с танго нуэво, бачатой, сальсой, свингом и даже брейк-дансом.

На фестивале внимание было уделено и таким важным темам, как финансовая грамотность и возможности по улучшению материального благосостояния. Консультации на эти темы провел главный спонсор мероприятия «Россельхозбанк», сотрудники которого рассказали гостям о специальных предложениях и о том, как правильно пользоваться финансовыми инструментами.

«'Россельхозбанк' заботится о том, чтобы старшее поколение имело все возможности для активной, полноценной и счастливой жизни. На фестивале РСХБ повышал финансовую грамотность посетителей, ведь ориентироваться в этой сфере нужно каждому. К услугам клиентов старшего возраста — многообразие продуктов банка: „Пенсионная карта“, позволяющая получать дополнительный доход на остаток средств на счете, вклады „Пенсионный доход“ и „Пенсионный Плюс“, кредит „Пенсионный“, для которого не нужно подтверждения целевого использования», — подчеркнула социальную направленность РСХБ руководитель блока розничного бизнеса Светлана Вишнякова.

Также банк провел двухдневный розыгрыш призов, участниками которого стали 1 тысяча человек.

Большой интерес участников вызвал темы, посвященные волонтерству. На одной из сессий старшие лидеры мнений делились мотивирующими историями о том, как можно изменить мир к лучшему, начиная с небольших инициатив. А на «Ярмарке добрых дел» можно было познакомиться с представителями конкретных волонтерских и благотворительных организаций и записаться в них.

В рамках фестиваля даже прошел кастинг в модельное агентство Oldushka, принять участие в котором пришли больше 500 женщин старшего возраста, многим из которых больше 70-ти лет.

Следующий фестиваль «Young Old: новые старшие» пройдет в июле в Перми. В планах организаторов — масштабировать проект и дальше в регионы, постепенно меняя отношение общества к старшим и давая им конкретные стратегии успеха в зрелом возрасте. «Мы вступаем в долгожданное „общество долголетия“, и значит, нужно сконцентрироваться на его возможностях, а не продолжать тревожиться относительно неизбежного старения», — говорят создатели фестиваля Екатерина Курашева и Татьяна Дроздова. — 13 тысяч человек, которых собрал фестиваль, только подтверждают, что у многих старших есть четкий запрос на то, чтобы быть нужными, потребность и возможность делиться своим опытом и энергия для реализации этого потенциала".

Фестиваль прошел при поддержке главного спонсора АО «Россельхозбанк» и партнеров: проекта «Московское долголетие», ПАО «Ростелеком», проекта «Азбука интернета» и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.