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10:10, 20 марта 2019 61

МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных

МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил облачный сервис для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных. Объектное хранилище #СloudMTS развернуто в собственных дата-центрах МТС, связанных каналами связи оператора. Решение позволит оптимизировать затраты компаний на ИТ-инфраструктуру, решая задачи надежного хранения сотен терабайт информации.

Сервис будет востребован компаниями, которые работают с тяжелым контентом: студиями видеопродакшна, фотобанками, конструкторскими бюро, дизайн-студиями, видеохостингами. Также представителями бизнеса, у которых есть потребность в организации систем хранения данных, создании корпоративных архивов и каталогов.

Например, видеофайлов охранных систем, статического контента веб-сайтов, данных backend-платформ мобильных приложений и игр, истории транзакций и электронного документооборота. Объектное хранилище можно использовать в качестве площадки для формирования Data lake в целях дальнейшей обработки и анализа данных.

В рамках нового сервиса плата взимается только за используемый объем хранилища: 1,5 рубля за 1 Гб. При этом отсутствует тарификация за HTTPS-запросы, входящий и исходящий интернет-трафик. Корпоративные заказчики могут бесплатно протестировать сервис в течении двух недель. Услугой могут воспользоваться клиенты на всей территории страны.

«С развитием технологий интернета вещей и больших данных, автоматизации производства и появления „умных“ городов генерируются огромные массивы информации. Данные, полученные в результате анализа поведения потребителей, геоаналитики, мониторинга состояния окружающей среды и технологических объектов нужно где-то хранить и обрабатывать, и желательно делать это быстро и безопасно. С запуском услуги объектного хранилища мы предлагаем бизнесу надежное и функциональное решение на выгодных условиях. Общая стоимость использования сервиса является сегодня одной из самых низких на российском рынке», — прокомментировал директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

Объектное хранилище #СloudMTS предусматривает систему управления доступом с ролью администратора, функции быстрого поиска, мониторинга и анализа использования данных. Решение может быть интегрировано в ИТ-инфраструктуру корпоративных заказчиков. Высокая надежность сервиса обеспечивается использованием собственной инфраструктуры МТС, архитектурой технологических решений от ведущих производителей систем хранения, использованием защищенных каналов и протоколов передачи данных.

Ранее провайдер запустил Диск #СloudМТS для обмена корпоративной информацией. Число пользователей сервиса увеличивается в среднем на 30% ежемесячно.

Подробнее об объектном хранилище #СloudMTS:

  • инфраструктура объектного хранилища развернута в собственных дата-центрах МТС, связанных каналами связи оператора;
  • структура сервиса позволяет распределять объекты по «контейнерам», которые могут быть связаны с отдельным проектом или группой пользователей. Для совместной работы предусмотрена система управления доступом к данным;
  • работа с хранилищем осуществляется программным способом или через приложения для ПК на Windows, Mac OS или Linux;
  • минимальный размер объектного хранилища для заказчика — 1ТБ. Для доступа используются объектные протоколы S3 и Swift. В планах запуск протоколов файлового доступа NFS и CIFS.

МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных дата-центров, которые располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Самаре и Краснодаре. Распределенная архитектура с использованием решения Vmware провадера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными. Кроме того, на базе платформы #CloudMTS у российских компаний впервые появилась возможность воспользоваться продуктами Microsoft Azure Stack.

По итогам 2018 года провайдер увеличил выручку от облачных услуг более чем в три раза, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос за аналогичный период в семь раз.

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