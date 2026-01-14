Можно не дождаться: почему откладывать покупку по семейной ипотеке становится рискованно

Снижение ключевой ставки и предстоящая индексация материнского капитала сформировали у части покупателей ожидание более выгодных условий по семейной ипотеке в будущем. В результате многие семьи решили взять паузу и отложить покупку квартиры. Однако рынок и регуляторные изменения показывают: ожидание может привести не к экономии, а к потере доступных сегодня возможностей.

Уже с 1 февраля правила семейной ипотеки изменятся. Воспользоваться программой можно будет только при оформлении кредита на обоих супругов в качестве созаёмщиков. Это означает, что привычный для многих сценарий покупки второй квартиры по льготной ставке на одного из супругов станет недоступен. Кроме того, завершает действие донорская программа, расширявшая возможности семей при приобретении жилья.

Эксперты отмечают, что подобные изменения существенно сужают круг потенциальных покупателей и повышают ценность текущих условий. Фактически у семей остаётся меньше месяца, чтобы повторно воспользоваться пониженной ставкой по семейной ипотеке — от 3,5% годовых — и зафиксировать параметры сделки до вступления новых правил в силу.

На практике это означает реальную экономию. Так, 1-комнатную квартиру площадью 36,84 м² в жилом квартале «Новые горизонты» сегодня можно приобрести с ежемесячным платежом всего 15 491 рубля.

Такой формат покупки всё чаще рассматривается не только как решение жилищного вопроса, но и как долгосрочное вложение — например, квартира для ребёнка на будущее или инвестиционный актив.

По мнению участников рынка, в условиях изменения программ господдержки именно своевременное решение становится ключевым фактором выгоды. Покупка квартиры сегодня позволяет зафиксировать ставку, условия ипотеки и выбор планировок, которые в ближайшее время будут недоступны.

Жилой квартал Новые горизонты — один из лучший вариантов для инвестиции в недвижимость. Он строится в районе Дашково-Песочни, недалеко от Глобуса. Здесь развитая инфраструктура: Дядьковская школа и детский сад в 5 минутах ходьбы, парки, скверы и остановки общественного транспорта.

Внутри появится двор-парк с Тропой здоровья, которая станет не только любимым местом игр для детей, но и отличной профилактикой плоскостопия. Мамы оценят и безбарьерную среду квартала — вход в подъезд на уровне земли и колясочные на первых этажах, отделенные от зоны почтовых ящиков.

Из квартала можно добраться до центра на автомобиле за 15 минут или выехать на природу с семьей. На территории предусмотрена выделенная зона парковки.

