Молодые предприниматели Рязани встретились с главой корпорации «Технониколь»

В пятницу, 5 января, состоялась встреча членов Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области с миллиардером, главой корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым, занимающим 114 место в журнале Forbes среди богатейших людей в России.
Во время визита в Рязань он рассказал членам Ассоциации много интересного из своего опыта построения и масштабирования бизнеса — как делегировать полномочия, чтобы бизнес продолжал приносить прибыль, сколько времени посвящать отдыху — и поделился планами на будущее.
«Сегодня „Технониколь“ — это 53 производственные площадки в семи странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 учебных центров, шесть научных центров, 22 представительства в 18 странах мира. Продукция поставляется более чем в 80 государств. Штаб-квартиры „Технониколь“ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка производственного комплекса „Технониколь“ за 2016 год составила 70 млрд рублей», — отмечается на официальном сайте корпорации.