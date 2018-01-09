Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:28, 9 января 2018 186
 0    0

Молодые предприниматели Рязани встретились с главой корпорации «Технониколь»

Молодые предприниматели Рязани встретились с главой корпорации «Технониколь»

В пятницу, 5 января, состоялась встреча членов Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области с миллиардером, главой корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым, занимающим 114 место в журнале Forbes среди богатейших людей в России.

Во время визита в Рязань он рассказал членам Ассоциации много интересного из своего опыта построения и масштабирования бизнеса — как делегировать полномочия, чтобы бизнес продолжал приносить прибыль, сколько времени посвящать отдыху — и поделился планами на будущее.

«Сегодня „Технониколь“ — это 53 производственные площадки в семи странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 учебных центров, шесть научных центров, 22 представительства в 18 странах мира. Продукция поставляется более чем в 80 государств. Штаб-квартиры „Технониколь“ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка производственного комплекса „Технониколь“ за 2016 год составила 70 млрд рублей», — отмечается на официальном сайте корпорации.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
17:28, 9 января 2018
Молодые предприниматели Рязани встретились с главой корпорации «Технониколь»
14:58, 22 декабря 2017
Россельхозбанк удвоил бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay и Samsung Pay
12:33, 22 декабря 2017
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
13:02, 21 декабря 2017
Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04
15:09, 20 декабря 2017
Россельхозбанк запустил сервис «Управляй качеством»
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 22 747
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 6
11:53, 8 января 2018 22 059
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 19 631
В 2018 году в России ожидается аномальный март 2
17:55, 4 января 2018 19 160
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
11:25, 8 января 2018 18 007
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
Все новости