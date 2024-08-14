По поручению Генерального директора ПАО «Россети» А.В.Рюмина руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский доложил Министру о ходе восстановительных работ, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики, сообщили в телеграм-канале «
Также Сергей Цивилев осмотрел лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР) «Россети Центр», пообщался с работниками. Он высоко оценил организацию лагеря и отметил, что для находящихся там сотрудников созданы все необходимые условия пребывания: налажен быт, приняты меры для безопасного проживания и проведения работ. В заключение Министр поблагодарил энергетиков за подключение объектов критической инфраструктуры в районах с высоким уровнем опасности.
Ранее, 7 августа, на специальном оперативном Штабе компании было принято решение о размещении ГБР на территории Курской области для скорейшего возобновления электроснабжения населённых пунктов, нарушенного огневым воздействием со стороны ВСУ.
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил лагерь Группировки быстрого развертывания «Россети Центр»
По поручению Генерального директора ПАО «Россети» А.В.Рюмина руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский доложил Министру о ходе восстановительных работ, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики, сообщили в телеграм-канале «
Также Сергей Цивилев осмотрел лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР) «Россети Центр», пообщался с работниками. Он высоко оценил организацию лагеря и отметил, что для находящихся там сотрудников созданы все необходимые условия пребывания: налажен быт, приняты меры для безопасного проживания и проведения работ. В заключение Министр поблагодарил энергетиков за подключение объектов критической инфраструктуры в районах с высоким уровнем опасности.
Ранее, 7 августа, на специальном оперативном Штабе компании было принято решение о размещении ГБР на территории Курской области для скорейшего возобновления электроснабжения населённых пунктов, нарушенного огневым воздействием со стороны ВСУ.