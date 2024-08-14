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Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил лагерь Группировки быстрого развертывания «Россети Центр»

По поручению Генерального директора ПАО «Россети» А.В.Рюмина руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский доложил Министру о ходе восстановительных работ, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики, сообщили в телеграм-канале «Информбюро».

Также Сергей Цивилев осмотрел лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР) «Россети Центр», пообщался с работниками. Он высоко оценил организацию лагеря и отметил, что для находящихся там сотрудников созданы все необходимые условия пребывания: налажен быт, приняты меры для безопасного проживания и проведения работ. В заключение Министр поблагодарил энергетиков за подключение объектов критической инфраструктуры в районах с высоким уровнем опасности.

Ранее, 7 августа, на специальном оперативном Штабе компании было принято решение о размещении ГБР на территории Курской области для скорейшего возобновления электроснабжения населённых пунктов, нарушенного огневым воздействием со стороны ВСУ.