Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
Сбт, 09
Вск, 10
ЦБ USD 97.83 -0.24 09/11
ЦБ EUR 105.45 -0.12 09/11
Нал. USD 97.30 / 97.38 08/11 18:20
Нал. EUR 104.70 / 105.68 08/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
5 867
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
19 889
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
22 370
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
25 937
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Министр энергетики отметил высокий уровень цифровых решений ГК «Россети»

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил новый координационный центр группы компаний «Россети Центр», призванный повысить эффективность управления электросетевым комплексом. Визит министра подчеркнул значимость передовых цифровых решений, внедряемых для обеспечения надежности и устойчивости электроснабжения, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Игорь Маковский по поручению Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина продемонстрировал работу систем центра и доложил министру об эффективности решений, принимаемых на основе объективных данных.

Сергей Цивилев высоко оценил достижения группы компаний «Россети» по созданию информационной инфраструктуры, способствующей оперативному анализу данных, а также выстраиванию вертикали контроля, что является важным элементом для обеспечения энергетической безопасности и стабильности.

«Потребление электроэнергии в России растет год от года, что демонстрирует развитие экономики в стране. Чтобы дефицит электроэнергии не стал сдерживающим фактором для развития экономики, электросетевой комплекс требует инновационных подходов, и работа, которую мы видим в „Россети Центр“ — это пример того, как нужно развиваться в этом направлении», — отметил Сергей Цивилев.