Минэнерго подтвердило готовность МРСК Центра к работе в отопительный сезон

Министерство энергетики России утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Александром Новаком, опубликован на официальном сайте Министерства энергетики.

Документ подтверждает соблюдение ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в группу компаний «Россети») требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.

МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. Специалистами компаний отремонтировали более 52,5 тыс км линий электропередачи 0,4-110 кВ и свыше 12,5 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнили ремонт 95 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчистили свыше 27 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

Большое внимание в преддверии отопительного периода уделяли подготовке персонала к ликвидации аварийных ситуаций, связанных с низкими температурами. Филиалы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья совместно с филиалами ПАО «ФСК ЕЭС», с участием МЧС России, администраций городов, органов исполнительной власти субъектов РФ и Системного оператора провелио 20 учений по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС, связанных с угрозой нарушения электроснабжения. Кроме того, в компаниях организовали 87 противоаварийных тренировок.

Все филиалы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

В настоящее время к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья готовы 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек и свыше 4,5 тысяч единиц автомобильной и специальной техники. В их распоряжении находятся более 1700 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. В случае необходимости к работам могут быть привлечены ресурсы подрядных организаций.

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 168 специальных бригад повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 300 единиц техники, предназначенных для оперативной переброски дополнительных сил между филиалами компаний и участия в аварийно-восстановительных работах на территориях других ДЗО ПАО «Россети».

Стоит напомнить, что, несмотря на готовность всех дочерних обществ ГК «Россети» к работе в отопительный период, по поручению генерального директора холдинга Павла Ливинского энергетики продолжают проводить дополнительные учения и тренировки в отдельных субъектах России, где существуют повышенные риски аномальных погодных явлений. В настоящее время учения проходят в 26 субъектах.

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья участвуют в учениях в Тверской области, где отрабатывают принципы взаимодействия в период ликвидации массовых отключений на электросетевых объектах. В общей сложности в них задействовано около 780 бригад в составе свыше 5300 человек и около 1200 единиц техники. Завершатся учения 22 декабря.