Международный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года–2016» продолжает прием заявок на участие

28 февраля завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2016».
К участию в конкурсе приглашаются:
- представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;
- пресс-секретари;
- PR-отделы компаний и предприятий;
- PR-агентства;
- независимые PR-специалисты.
На конкурс «Пресс-служба года — 2016» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году.
Для того, чтобы подать заявку на участие, нужно зарегистрироваться на
Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:
- пресс-служба года;
- пресс-секретарь года;
- лучшее печатное корпоративное СМИ;
- лучшее электронное корпоративное СМИ;
- лучшая обложка корпоративного СМИ;
- PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2015 году);
- продвижение территорий;
- лучший PR-проект в государственной сфере;
- лучший PR-проект в бизнесе;
- лучший пресс-релиз;
- лучший проект по внутрикорпоративному PR;
- PR в социальных медиа;
- лучший студенческий PR-проект.
Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.
Конкурс «Пресс-служба года» — международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В марте работы конкурсантов будет оценивать компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью, в том числе Тимур Асланов, Илья Балахнин, Владимир Змеющенко, Лариса Рудакова и другие.
Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года-2016» пройдет в Москве в апреле 2017 года.
Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба». Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на