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17:50, 17 января 2017 97

Международный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года–2016» продолжает прием заявок на участие

Международный конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года–2016» продолжает прием заявок на участие

28 февраля завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2016».

К участию в конкурсе приглашаются:

  • представители пресс-служб государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций;
  • пресс-секретари;
  • PR-отделы компаний и предприятий;
  • PR-агентства;
  • независимые PR-специалисты.

На конкурс «Пресс-служба года — 2016» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году.

Для того, чтобы подать заявку на участие, нужно зарегистрироваться на сайте. После этого можно будет подать заявку в одну или несколько номинаций. Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:

  • пресс-служба года;
  • пресс-секретарь года;
  • лучшее печатное корпоративное СМИ;
  • лучшее электронное корпоративное СМИ;
  • лучшая обложка корпоративного СМИ;
  • PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2015 году);
  • продвижение территорий;
  • лучший PR-проект в государственной сфере;
  • лучший PR-проект в бизнесе;
  • лучший пресс-релиз;
  • лучший проект по внутрикорпоративному PR;
  • PR в социальных медиа;
  • лучший студенческий PR-проект.

Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.

Конкурс «Пресс-служба года» — международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В марте работы конкурсантов будет оценивать компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью, в том числе Тимур Асланов, Илья Балахнин, Владимир Змеющенко, Лариса Рудакова и другие.

Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года-2016» пройдет в Москве в апреле 2017 года.

Организатор Конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба». Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на сайте.

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