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14:20, 19 ноября 2019 1 443

Максим Любомудров рассказал, как «Россельхозбанк» делает семьи фермеров успешными

Максим Любомудров рассказал, как «Россельхозбанк» делает семьи фермеров успешными

Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров выступил на втором всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия!» в Москве и рассказал о поддержке банком малого и среднего бизнеса в аграрном секторе.

Максим Любомудров отметил, что примером ведения семейного бизнеса выступает фермерство, и «Россельхозбанк» интенсивно содействует реализации его потенциала.

«На фермерские хозяйства приходится порядка 12% всей сельскохозяйственной продукции в России, а в отдельных регионах этот показатель в разы выше. Это подчеркивает неотъемлемую, важную роль фермеров в аграрной экосистеме страны. „Россельхозбанк“ обеспечивает более 60% кредитования МСБ на селе. Специально для фермеров банком разработана линейка специализированных инструментов финансовой поддержки: в их числе и кредит „Микро АПК“, позволяющий получить заем в упрощенном порядке, и грант „Агростартап“, и продукт „Стань фермером“ для запуска собственного дела. Банк постоянно работает над улучшением предложений для фермеров», — сообщил Максим Любомудров.

Спикер сказал, что повышению доступности финансовых услуг в сельской местности, и, следовательно, фермерскому делу также способствует разработанное банком решение «Легкий фронт», позволяющее буквально уместить основные возможности офиса в планшет. А летом 2020 года, добавил Максим Любомудров, в строй введут цифровую экосистему для малого бизнеса на селе Farming as a Service, которая даст возможность фермерам без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач.

Форум «Успешная Семья — успешная Россия!» объединяет представителей бизнеса, успешно действующих в различных отраслях экономики, где семьи выступают ядром развития.

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