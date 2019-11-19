Максим Любомудров рассказал, как «Россельхозбанк» делает семьи фермеров успешными

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Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров выступил на втором всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия!» в Москве и рассказал о поддержке банком малого и среднего бизнеса в аграрном секторе.
Максим Любомудров отметил, что примером ведения семейного бизнеса выступает фермерство, и «Россельхозбанк» интенсивно содействует реализации его потенциала.
«На фермерские хозяйства приходится порядка 12% всей сельскохозяйственной продукции в России, а в отдельных регионах этот показатель в разы выше. Это подчеркивает неотъемлемую, важную роль фермеров в аграрной экосистеме страны. „Россельхозбанк“ обеспечивает более 60% кредитования МСБ на селе. Специально для фермеров банком разработана линейка специализированных инструментов финансовой поддержки: в их числе и кредит „Микро АПК“, позволяющий получить заем в упрощенном порядке, и грант „Агростартап“, и продукт „Стань фермером“ для запуска собственного дела. Банк постоянно работает над улучшением предложений для фермеров», — сообщил Максим Любомудров.
Спикер сказал, что повышению доступности финансовых услуг в сельской местности, и, следовательно, фермерскому делу также способствует разработанное банком решение «Легкий фронт», позволяющее буквально уместить основные возможности офиса в планшет. А летом 2020 года, добавил Максим Любомудров, в строй введут цифровую экосистему для малого бизнеса на селе Farming as a Service, которая даст возможность фермерам без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач.
Форум «Успешная Семья — успешная Россия!» объединяет представителей бизнеса, успешно действующих в различных отраслях экономики, где семьи выступают ядром развития.
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