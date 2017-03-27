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11:50, 27 марта 2017 1 322

Магазин «Лазурит» расширил выбор мебели в интернет-магазине

Магазин «Лазурит» расширил выбор мебели в интернет-магазине

Чтобы завоевать лидирующее место, необходимы годы достижений и ошибок. В Торговом доме «Лазурит» представлен огромный ассортимент мебели для дома и офиса. Для того чтобы узнать о новинках сезона, акциях, услугах, интернет-магазин мебели делает рассылку для зарегистрированных пользователей.

Что предлагается на страницах интернет-магазина «Лазурит»?

  • продажа спален, гостиных, прихожих, детских, кабинетов, кухонь, шкафов-купе, аксессуаров для сна;
  • распродажи, ликвидации экземпляров прошлых сезонов, актуальность которых снизилась;
  • услуга дизайнера на месте у заказчика;
  • оплата через онлайн-сервис.

Чтобы подобрать мебель индивидуально, консультанту необходимо быть психологом, знающим свое дело. Для тех, кто собирается изменить обстановку в собственном доме или квартире, необходимо иметь творческий подход. Такая задача решится легко, если обратиться в мебельную торговую компанию.

В ассортименте представлена мебель для прихожей «Лазурит» различных цветов, с зеркалами и без них, эмитирующих орех, дуб, кедр, вешалки, комоды, обувницы, стеллажи. В просторном холле количество элементов может укомплектовываться по желанию покупателя, также цвет может сочетаться с другой мебелью в комнатах. Здесь представлены модели с громкими названиями: «Галатея», «Магна», «Виола», «Орнета», «Стела». Остается только сделать выбор и оплатить заказ удобным для покупателя способом.

Чего не должно быть в комнате? Ненужной мебели, которая занимает пространство и ограничивает движения. Но если совсем от нее отказаться, где будут храниться личные вещи? Правильное решение: приобрести модульные шкафы для размещения в комнатах. Как показывает практика, покупка меньшего количества вместительных, но негромоздких шкафов приведет к уменьшению ненужных вещей в доме.

Торговый дом «Лазурит» представляет модульные шкафы для комплектации «Магна». Они подойдут в прихожую, комнату, на лоджию, гостиничные номера. На сегодняшний день в павильоне действуют сезонные скидки на данную продукцию.

Посещение Торгового дома «Лазурит» — всегда незабываемое событие, которое принесет массу ярких впечатлений и знакомство с интересными новинками.

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