«Люди Икс: Темный феникс». Чего ждать от новой истории?

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Серия фильмов «Люди Икс» на протяжении почти двадцати лет пользуется огромным успехом у любителей историй про супергероев. Несмотря на то, что вышло уже 11 фильмов, интерес к этим историям не пропадает.
Поэтому вполне естественно, что тысячи людей с нетерпением ждут выхода новой ленты «Люди Икс: Темный феникс».
Действие фильма происходит через десять лет после событий в «Апокалипсисе». Мутанты снова будут бороться с несправедливостью, пытаться справиться со сложным выбором в пользу людей или мутантов.
Люди продолжают их бояться, поэтому героям остается все так же скрытно заниматься избавлением человечества от различных угроз.
Главной героиней «Люди Икс: Темный феникс» является Джин Грей, которая в раннем детстве осталась сиротой. Благодаря своей исключительности она попадает в приют одаренных детей Чарльза Ксавьера. Позже, во время одной из операций, Джин чудом выживает, после чего ее сила начала стремительно расти, а контролировать ее стало сложнее. Сила Феникса позволяет возрождаться и управлять энергией огня, так что героиня становится небезопасной для общества.
Для Людей Икс пришло время решить: помочь части своей команды или всему человечеству.
Учитывая то, что поклонники киносаги очень ждут выхода нового фильма, они стараются узнать как можно больше интересных фактов о нем. Некоторые уже стали известными:
Учитывая это, легко понять, что зритель определенно дождется интересного развития событий и невероятных приключений. Во франшизе «Люди Икс: Темный Феникс» станет последней частью, и, как говорят режиссер и продюсер, она будет вспоминаться зрителям еще долго.
Не пропустите выход легендарного фильма и посмотрите его одним из первых.
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