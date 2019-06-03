«Люди Икс: Темный феникс». Чего ждать от новой истории?

Серия фильмов «Люди Икс» на протяжении почти двадцати лет пользуется огромным успехом у любителей историй про супергероев. Несмотря на то, что вышло уже 11 фильмов, интерес к этим историям не пропадает.

Поэтому вполне естественно, что тысячи людей с нетерпением ждут выхода новой ленты «Люди Икс: Темный феникс».

Действие фильма происходит через десять лет после событий в «Апокалипсисе». Мутанты снова будут бороться с несправедливостью, пытаться справиться со сложным выбором в пользу людей или мутантов.

Люди продолжают их бояться, поэтому героям остается все так же скрытно заниматься избавлением человечества от различных угроз.

Главной героиней «Люди Икс: Темный феникс» является Джин Грей, которая в раннем детстве осталась сиротой. Благодаря своей исключительности она попадает в приют одаренных детей Чарльза Ксавьера. Позже, во время одной из операций, Джин чудом выживает, после чего ее сила начала стремительно расти, а контролировать ее стало сложнее. Сила Феникса позволяет возрождаться и управлять энергией огня, так что героиня становится небезопасной для общества.

Для Людей Икс пришло время решить: помочь части своей команды или всему человечеству.

Учитывая то, что поклонники киносаги очень ждут выхода нового фильма, они стараются узнать как можно больше интересных фактов о нем. Некоторые уже стали известными:

съемки начались летом 2017 года; первоначально было запланировано название: «Люди-Х: Подростковый Дух», однако вскоре его изменили;

режиссер утверждает, что в фильме стоит ожидать сильного поворота, изменившего ход всей истории;

Ханс Циммер занимался написанием саундтреков для фильма;

создатели сообщили, что после премьеры желают снять проект о связи Дедпула с Людьми Икс.

Учитывая это, легко понять, что зритель определенно дождется интересного развития событий и невероятных приключений. Во франшизе «Люди Икс: Темный Феникс» станет последней частью, и, как говорят режиссер и продюсер, она будет вспоминаться зрителям еще долго.

Не пропустите выход легендарного фильма и посмотрите его одним из первых.