Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:46, 3 июня 2019 123

«Люди Икс: Темный феникс». Чего ждать от новой истории?

«Люди Икс: Темный феникс». Чего ждать от новой истории?

Серия фильмов «Люди Икс» на протяжении почти двадцати лет пользуется огромным успехом у любителей историй про супергероев. Несмотря на то, что вышло уже 11 фильмов, интерес к этим историям не пропадает.

Поэтому вполне естественно, что тысячи людей с нетерпением ждут выхода новой ленты «Люди Икс: Темный феникс».

Действие фильма происходит через десять лет после событий в «Апокалипсисе». Мутанты снова будут бороться с несправедливостью, пытаться справиться со сложным выбором в пользу людей или мутантов.

Люди продолжают их бояться, поэтому героям остается все так же скрытно заниматься избавлением человечества от различных угроз.

Главной героиней «Люди Икс: Темный феникс» является Джин Грей, которая в раннем детстве осталась сиротой. Благодаря своей исключительности она попадает в приют одаренных детей Чарльза Ксавьера. Позже, во время одной из операций, Джин чудом выживает, после чего ее сила начала стремительно расти, а контролировать ее стало сложнее. Сила Феникса позволяет возрождаться и управлять энергией огня, так что героиня становится небезопасной для общества.

Для Людей Икс пришло время решить: помочь части своей команды или всему человечеству.

Учитывая то, что поклонники киносаги очень ждут выхода нового фильма, они стараются узнать как можно больше интересных фактов о нем. Некоторые уже стали известными:

  • съемки начались летом 2017 года; первоначально было запланировано название: «Люди-Х: Подростковый Дух», однако вскоре его изменили;
  • режиссер утверждает, что в фильме стоит ожидать сильного поворота, изменившего ход всей истории;
  • Ханс Циммер занимался написанием саундтреков для фильма;
  • создатели сообщили, что после премьеры желают снять проект о связи Дедпула с Людьми Икс.

Учитывая это, легко понять, что зритель определенно дождется интересного развития событий и невероятных приключений. Во франшизе «Люди Икс: Темный Феникс» станет последней частью, и, как говорят режиссер и продюсер, она будет вспоминаться зрителям еще долго.

Не пропустите выход легендарного фильма и посмотрите его одним из первых.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
15:46, 3 июня 2019
«Люди Икс: Темный феникс». Чего ждать от новой истории?
16:54, 30 мая 2019
В «Билайн» стартовали продаж нового Samsung Galaxy A30 за 99 рублей в месяц при покупке услуг связи
12:48, 28 мая 2019
Клиенты видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» смогут онлайн определять пол и возраст посетителей
10:27, 28 мая 2019
«Ростелеком» поддержал молодые семьи Рязанской области
10:16, 28 мая 2019
В Рязани представят новый Range Rover Evoque
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 523
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 846
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
13:13, 1 июня 2019 16 484
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 16 393
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
16:17, 21 мая 2019 13 811
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований