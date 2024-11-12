Новости последних недель посеяли настоящую панику среди рязанцев, которые планировали покупать квартиру. Регулярные сообщения о том, что очередные лимиты по льготным программам на исходе, многих заставили отложить приобретение собственного жилья до лучших времен, ведь там и тут говорят о космических процентах, которые обычному человеку не потянуть.
К счастью, реальность гораздо приятнее слухов.
Во-первых, лимиты никуда не делись. Банки регулярно получают новые субсидии от государства и принимают заявки на льготную ипотеку. Например, вчера банк ВТБ получил на семейную ипотеку дополнительные 122,4 млрд ₽ и с 13 ноября возобновит выдачи кредитов по программе.
Во-вторых, сами застройщики тоже субсидируют ставки, и в Рязани всё еще можно купить жилье на выгодных условиях. Например, в комплексах строительной компании «Стройпромсервис» доступны квартиры по семейной ипотеке:
- с первым взносом от 20,1%
- по самой низкой ставке в городе от 4,1% на весь срок.
Идеальным вариантом для семьи с ребенком будет 2-комнатная квартира в ЖК Окские просторы. С проходной кухней-гостиной, большой гардеробной, детской комнатой и родительской спальней.
По ставке 4,1% ежемесячный платеж составит всего 20 927 руб\мес.
Приобрести квартиру на пока еще доступных выгодных условиях и узнать больше о комплексе можно на сайте застройщика.
Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Лимиты есть! В Рязани по-прежнему можно брать семейную ипотеку с первым взносом от 20,1%
Новости последних недель посеяли настоящую панику среди рязанцев, которые планировали покупать квартиру. Регулярные сообщения о том, что очередные лимиты по льготным программам на исходе, многих заставили отложить приобретение собственного жилья до лучших времен, ведь там и тут говорят о космических процентах, которые обычному человеку не потянуть.
К счастью, реальность гораздо приятнее слухов.
Во-первых, лимиты никуда не делись. Банки регулярно получают новые субсидии от государства и принимают заявки на льготную ипотеку. Например, вчера банк ВТБ получил на семейную ипотеку дополнительные 122,4 млрд ₽ и с 13 ноября возобновит выдачи кредитов по программе.
Во-вторых, сами застройщики тоже субсидируют ставки, и в Рязани всё еще можно купить жилье на выгодных условиях. Например, в комплексах строительной компании «Стройпромсервис» доступны квартиры по семейной ипотеке:
- с первым взносом от 20,1%
- по самой низкой ставке в городе от 4,1% на весь срок.
Идеальным вариантом для семьи с ребенком будет 2-комнатная квартира в ЖК Окские просторы. С проходной кухней-гостиной, большой гардеробной, детской комнатой и родительской спальней.
По ставке 4,1% ежемесячный платеж составит всего 20 927 руб\мес.
Приобрести квартиру на пока еще доступных выгодных условиях и узнать больше о комплексе можно на сайте застройщика.
Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481