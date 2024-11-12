Лимиты есть! В Рязани по-прежнему можно брать семейную ипотеку с первым взносом от 20,1%

Новости последних недель посеяли настоящую панику среди рязанцев, которые планировали покупать квартиру. Регулярные сообщения о том, что очередные лимиты по льготным программам на исходе, многих заставили отложить приобретение собственного жилья до лучших времен, ведь там и тут говорят о космических процентах, которые обычному человеку не потянуть.

К счастью, реальность гораздо приятнее слухов.

Во-первых, лимиты никуда не делись. Банки регулярно получают новые субсидии от государства и принимают заявки на льготную ипотеку. Например, вчера банк ВТБ получил на семейную ипотеку дополнительные 122,4 млрд ₽ и с 13 ноября возобновит выдачи кредитов по программе.

Во-вторых, сами застройщики тоже субсидируют ставки, и в Рязани всё еще можно купить жилье на выгодных условиях. Например, в комплексах строительной компании «Стройпромсервис» доступны квартиры по семейной ипотеке:

с первым взносом от 20,1%

по самой низкой ставке в городе от 4,1% на весь срок.

Идеальным вариантом для семьи с ребенком будет 2-комнатная квартира в ЖК Окские просторы. С проходной кухней-гостиной, большой гардеробной, детской комнатой и родительской спальней.

По ставке 4,1% ежемесячный платеж составит всего 20 927 руб\мес.

Приобрести квартиру на пока еще доступных выгодных условиях и узнать больше о комплексе можно на сайте застройщика.

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