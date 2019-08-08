Легенды и спрятанный клад. Как прошел пятый день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Команда Прио-Внештогрбанка продолжает делиться впечатлениями об экспедиции на Байкал.

Позади остров Ольхон, или по-бурятски «Ой-хон», что означает «немного лесистый». Лес на нем встречается лишь в центральной части, северная и южная оконечности острова степные.

Это самый большой из двадцати шести островов на Байкале. Его длина — почти 72 км, ширина — 15. По площади — 730 кв км.

Гористый, восточный край круто обрывается к Байкалу скалистыми утесами высотой до 80-120 метров, а западный полого спускается к мелководным заливам Малого Моря.

От паромной переправы по острову до поселка Харанцы проложена гравийная дорога, от Харанцов до северной части острова — лесная с песчаными участками. Дорога идет вдоль западного берега Ольхон, где много живописных мест. И к любому из них можно подъехать (с островом налажена паромная переправа) или добраться на катере, а потом подойти, так что летом здесь много туристов.

Если смотреть издалека, то видно, что дороги, как ленты, вьются по острову в самых разных направлениях, и, несмотря на весьма скромное движение и грунтовое покрытие, там даже стоят дорожные знаки. Рядом с одним — информационный щит, предупреждающий на русском, английском и китайском: «Территория Прибайкальского национального парка. Охраняется министерством природы».

Мы пристали к берегу у небольшого коттеджного поселка в заливе Загли, построенного с расчетом на туристов, желающих отдохнуть с удобствами вдали от цивилизации. Как мы уже убедились за время экспедиции, намного больше людей предпочитает путешествовать дикарями и спать в палатках, готовить на костре, а после завтрака, погрузив вещи на катамаран, плыть дальше, пока душа не подскажет: вот оно, самое лучшее место на Байкале, да что там, на Земле — здесь надо разбивать лагерь! Так что поселок показался безлюдным.

Машины еще проезжают, поднимая вдалеке облако пыли, а вот из местных жителей нам только смотритель турбазы и встретился.

Хотя, у этого местечка есть, конечно, и другие достоинства, помимо комфортного проживания. Залив Загли считается самым солнечным местом в Иркутской области. Количество солнечных дней в 3 раза больше, чем в Иркутске, и не уступает кавказским курортам. Там очень удобный заход в воду. Правда, тот день, когда к острову причалили мы, оказался одним из немногих несолнечных и даже накрапывал дождичек, для купания это не помеха, напротив, ощущение, что вода в Байкале стала намного теплее.

Ольхон потрясает величием открывающейся перспективы что с воды, что с суши. Этот остров — географический и сакральный центр озера, средоточие древних легенд и исторических преданий, поэтому по нему интересно ездить. Старожилы обязательно расскажут историю о происхождении бурятского народа, как охотник Хоридой женился на небесной деве-лебеди, и у них родилось 11 сыновей, которые стали родоначальниками одиннадцати хоринских родов.

Полностью она звучит так: Хоридой, предок хоринцев, однажды бродил по острову Ольхон и увидел трех лебедей, спустившихся на землю и превратившихся в трех девушек. Хоридой спрятал одежду одной из них, и она не смогла улететь. Осталась на земле и вышла замуж за охотника. Когда они вырастили 11 сыновей и состарились, жена попросила у Хоридоя примерить свою одежду. Накинула ее и улетела через дымовое отверстие юрты. Отсюда обычай хоринцев брызгать вверх чай или молоко, когда пролетают лебеди.

Из того, что можно увидеть и к чему прикоснуться, — развалины древней курыканской защитной стены на мысе Хоргой. По флагам видна каменная кладка высотой в отдельных местах до 1,5 — 2 метров. Рядом с ней сохранился полуразрушенный ров, шириной 3,5 м и глубиной 1,5 м, и земляной вал. Общая протяженность стены — 292 метра. В самой высокой части мыса обнаружили камень с углублением посередине.

Было предположение, что это алтарный камень с углублением для сбора жертвенной крови, но пока это только рабочая гипотеза. Рассыпавшиеся камни говорят, что здесь была еще одна стена, она полукругом защищала въездные ворота. Здесь же можно видеть вертикально вкопанные большие плиточные камни. Вероятно, эта стена тоже служила для защиты.

Но по версии бурятского ученого Дашибалова, такие места могли быть культовыми объектами: каменные стены и рвы оберегали от злых сил сакральное пространство. А чтобы усилить защитные функции, там приносились человеческие жертвы. Алтарем служили плоские камни с углублениями. Такие плиты обнаружены и на мысе Хоргой. Но нам своими глазами их увидеть не удалось, до этого места мы не добрались.

Зато мы побывали на Огое, острове напротив Ольхона. Буряты называли его Угунгой, то есть «Безводный». Его главная достопримечательность — буддийская Ступа Просветления, построенная здесь в 2005 году.

Видно сооружение издалека, и туристов здесь бывает много, причем с самого раннего утра. Мы подошли к Огою в 9, а у берега уже стояло несколько судов, сверху раздавалась речь на разных языках. Вообще интересно посмотреть культовое сооружение, но многих, вероятно, притягивает еще и возможность подумать здесь о чем-то важном и загадать заветное желание, а для этого выполнить особый ритуал. Для начала трижды обойти ступу: на первом круге попросить прощения, на втором — поблагодарить высшие силы за все хорошее, что есть в жизни, и уже на третьем — подумать о том, чего хочется больше всего на свете.

А еще на этом острове принято повязывать разноцветные ленты: белую — символ чистоты; синюю — гармонии и спокойствия, желтую — плодородия, достатка: красную, обозначающую безопасность и силу, зеленую — процветание и голубую — долголетие. Затягивая узелки, концентрируются на этих качествах, словно привязывают к себе, опять же загадывают сокровенное.

Раньше ленты повязывали на деревьях, но когда заметили, что на них это плохо сказывается, на острове в нескольких местах протянули веревки, и теперь разноцветные язычки развеваются на них. Лент здесь очень много.

Поддавшись общему настроению, их завязывают даже те, кто особо в это не верит. А еще высшим силам оставляют небольшие подарки: сладости, четки, монетки и, что удивительно, сигареты и зажигалки.

Выводы напрашиваются прямо противоположные: кто-то хочет таким образом сделать приятное (капитан нашего судна тоже рассказывал, как перед выходом команда бросает в озеро и денежки, и пару сигарет, чтобы задобрить дедушку Байкала), кто-то видимо таким образом мечтает избавиться от вредной привычки: своими ушами слышали подобную просьбу. Может, и в шутку произнесена, но прозвучала!

Впрочем, надо признать, что некоторые приезжают на Огой совершенно осмысленно, чтобы прикоснуться к божественному духовному началу и обрести то самое просветление ума, ради которого ступа и была построена на острове несколько лет назад. Это видно и по сосредоточенным лицам, и по тому, как люди ведут себя на острове. Садятся где-нибудь в отдалении и молятся или просто созерцают, как горы растворяются в молочно-голубой дымке; прислушиваются к плеску воды внизу; следят взглядом за ласточками, которые, осмелев, пролетают совсем близко, — и приходит ощущение себя как части этой природной гармонии.

Причем, если спуститься на противоположную от причала сторону Огоя, то через островной хребет не долетает ни один посторонний звук: можно остаться наедине с миром, и при этом совершенно не чувствовать одиночества…

Поднимаешься к макушке острова и понимаешь, что к обеду туристов на острове стало еще больше. Перед поездкой непосвященные консультируются, как надо себя вести, посещая ступы. Ламы советуют сохранять чистоту мыслей и чувств. Этого достаточно.

Поиски клада — занятие увлекательное, но за мысли каждого ручаться сложно. Вот и мы не стали никого искушать: сертификат спрятали… Сегодня уже можно сказать где, но мы отложим публикацию координат до вечера. Ровно в 6. Заодно выложим и фото или видеоподсказку!