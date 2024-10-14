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Квартира в новостройке от 10 179 руб\мес: старт продаж нового пула квартир в ЖК Шереметьевский квартал

Один из самых эффективных способов сэкономить на покупке жилья в новостройке — покупать его на старте продаж. В этот момент квартиры стоят в среднем на 30% дешевле, а также доступно больше выгодных предложений от застройщика.

Сейчас стартовали продажи нового пула квартир от 10 179 руб\мес в жилом комплексе Шереметьевский квартал. При покупке в октября застройщик дарит дополнительную скидку 5000 руб\м2.

В новостройке доступен широкий выбор планировок: от компактных студий, идеально подходящих для первого собственного жилья или инвестиций, до больших семейных квартир с мастер-спальней для родителей. Каждый вариант предоставляется сразу в отделке White boх.

Комплекс идеально подойдет для семей с детьми — входные группы расположены на уровне земли, что существенно облегчает вход с коляской, во дворах оборудованы современные детские площадки, а рядом уже есть детские сады и школы.

Для покупателей доступно множество вариантов оплаты:

Узнать больше о ЖК Шереметьевский квартал можно на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.