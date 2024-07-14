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Квартира от 1,5 млн: в Рязани стартовали продажи жилья в доме рядом с зеленым массивом
Строительная компания Стройпромсервис запустила продажи квартир в 7 доме ЖК «Окские просторы».

Строительная компания Стройпромсервис запустила продажи квартир в 7 доме ЖК «Окские просторы». На старте продаж доступны самые низкие цены и выгодные условия:

  • студии от 1,5 млн;
  • 1-комнатные от 2 млн;
  • 2-комнатные от 2,6 млн;
  • 3-комнатные от 5,1 млн.

При бронировании в июле действует особое предложение — к каждой квартире кладовая в подарок.

Доступны как смарт-планировки с кухнями-гостиными до 23 м², так и классические квартиры. Каждая представлена в стандартной отделке White box.

Также есть возможность заказать отделку от застройщика и включить ее стоимость в ипотеку.

— Это дает бесспорное преимущество для покупателей. Цены на отделочные материалы постоянно растут, но у нас есть возможность их «заморозить» на период строительства. Думаем, сейчас многие были бы рады обставить свою квартиру по ценам, например, 2018 года, — пояснили представители компании. — К тому же, включая ремонт в ипотеку, вы значительно экономите и на процентах — стандартные ипотечные ставки сейчас на уровне 6%, когда ставки на потребительские кредиты выше в 3-4 раза.

За подбором квартиры обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.