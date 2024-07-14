Квартира от 1,5 млн: в Рязани стартовали продажи жилья в доме рядом с зеленым массивом

Строительная компания Стройпромсервис запустила продажи квартир в 7 доме ЖК «Окские просторы».

Строительная компания Стройпромсервис запустила продажи квартир в 7 доме ЖК «Окские просторы» . На старте продаж доступны самые низкие цены и выгодные условия:

студии от 1,5 млн;

1-комнатные от 2 млн;

2-комнатные от 2,6 млн;

3-комнатные от 5,1 млн.

При бронировании в июле действует особое предложение — к каждой квартире кладовая в подарок.

Доступны как смарт-планировки с кухнями-гостиными до 23 м², так и классические квартиры. Каждая представлена в стандартной отделке White box.

Также есть возможность заказать отделку от застройщика и включить ее стоимость в ипотеку.

— Это дает бесспорное преимущество для покупателей. Цены на отделочные материалы постоянно растут, но у нас есть возможность их «заморозить» на период строительства. Думаем, сейчас многие были бы рады обставить свою квартиру по ценам, например, 2018 года, — пояснили представители компании. — К тому же, включая ремонт в ипотеку, вы значительно экономите и на процентах — стандартные ипотечные ставки сейчас на уровне 6%, когда ставки на потребительские кредиты выше в 3-4 раза.

За подбором квартиры обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика .

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