Квартира для студента с выгодой: покупатели из области могут получить дополнительную скидку 4000 руб/метр

Август и сентябрь для многих семей из Рязанской области — особенное время: дети поступили в вузы, впереди взрослая жизнь и новые горизонты. Но радость от поступления часто омрачается бытовыми вопросами — где жить

Общежитие не всегда кажется лучшим вариантом: тесные комнаты, очередь в душ и шумные соседи. Родители всё чаще задумываются: а не лучше ли сразу приобрести собственное жильё для ребёнка? Ведь квартира — это не только комфорт и безопасность, но и разумная инвестиция в будущее.

Специально для тех, кто переезжает из области в Рязань, застройщик Стройпромсервис подготовил специальное предложение — скидку 4000 рублей на каждый метр будущей квартиры.

Например, студию 25,93 м² с гардеробной в ЖК Шереметьевский квартал можно приобрести с дополнительной скидкой 100 000 рублей.

А при покупке 1-комнатной квартиры 31,37 м² можно сэкономить уже 124 000 рублей.

ЖК Шереметьевский квартал расположен в районе Дашково-Песочня, откуда удобно добираться на автобусе до ведущих университетов Рязани. В самом квартале есть всё необходимое для жизни молодого взрослого — магазины, пункты выдачи, места для прогулок и спорта.

