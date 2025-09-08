Рязань
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 010
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 033
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 669
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 367
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Квартира для студента с выгодой: покупатели из области могут получить дополнительную скидку 4000 руб/метр

Август и сентябрь для многих семей из Рязанской области — особенное время: дети поступили в вузы, впереди взрослая жизнь и новые горизонты. Но радость от поступления часто омрачается бытовыми вопросами — где жить

Общежитие не всегда кажется лучшим вариантом: тесные комнаты, очередь в душ и шумные соседи. Родители всё чаще задумываются: а не лучше ли сразу приобрести собственное жильё для ребёнка? Ведь квартира — это не только комфорт и безопасность, но и разумная инвестиция в будущее.

Специально для тех, кто переезжает из области в Рязань, застройщик Стройпромсервис подготовил специальное предложение — скидку 4000 рублей на каждый метр будущей квартиры.

Например, студию 25,93 м² с гардеробной в ЖК Шереметьевский квартал можно приобрести с дополнительной скидкой 100 000 рублей.

А при покупке 1-комнатной квартиры 31,37 м² можно сэкономить уже 124 000 рублей.

ЖК Шереметьевский квартал расположен в районе Дашково-Песочня, откуда удобно добираться на автобусе до ведущих университетов Рязани. В самом квартале есть всё необходимое для жизни молодого взрослого — магазины, пункты выдачи, места для прогулок и спорта.

Подробнее — на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.